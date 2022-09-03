«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Астон Виллой»

«Манчестер Сити» в матче шестого тура АПЛ не сумел на выезде переиграть «Астон Виллу».
Эрлинг Холанд забил очередной гол за «горожан», но «Астон Вилла» отыгралась на 74 минуте после точного удара Леона Бэйли.
«Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ вслед за «Арсеналом», «Астон Вилла» — 17-я.
Когда команда, которая атаковала очень разнообразно, перестраивается на игру на форварда, а этого форварда хорошо держат, мы видим, что получается, и МС совершенно внезапно вносит интригу в чемпионат.
Когда команда, которая атаковала очень разнообразно, перестраивается на игру на форварда, а этого форварда хорошо держат, мы видим, что получается, и МС совершенно внезапно вносит интригу в чемпионат.