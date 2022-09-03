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«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Астон Виллой»

вчера, 21:40
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» в матче шестого тура АПЛ не сумел на выезде переиграть «Астон Виллу».

Эрлинг Холанд забил очередной гол за «горожан», но «Астон Вилла» отыгралась на 74 минуте после точного удара Леона Бэйли.

«Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ вслед за «Арсеналом», «Астон Вилла» — 17-я.

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Все комментарии
Иван Пойлов
Иван Пойлов
сегодня в 08:51
Какие к.ни эти МС, я просто в шоке, запороть кф, это надо умудрится
008Maximus
008Maximus
сегодня в 08:34, ред.
Астон Вилла потеряла очки в матче с Манчестер Сити
Karkaz
Karkaz
сегодня в 07:56, ред.
Джеррард хорош! такую машину остановить. Следующий соперник Сити видимо получит пятёрочку. И кстати Астон Вилла могла выиграть. Коутиньо забил, судья ошибся с офсайдом, могли посмотреть вар, гол бы засчитали.
Karkaz
Karkaz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 07:36
А когда стало чемпионство разыгрывается в одном, двух матчах? Сити может всем конкурентам проиграть, но выиграть АПЛ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:02
С чего это нет интриги ? Если Антон закрепит за норвежцем своего рослого дефа в качестве персональщика, (например того же Дайера), то "горожанам" очки с ТТХ на халяву точно с неба не упадут.
Итальянец знает как доставить головняк Пепу - прошлый сезон это показал.
112910415
112910415
вчера в 22:13
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mdvhm7fxcr7b
mdvhm7fxcr7b
вчера в 22:00
очень жаль, но ничего не поделаешь...
Elliada
Elliada
вчера в 21:52
МС делит 2-е место с Тоттенхэмом. В следующим туре МС как раз играет с ними. Не думаю, что Арсенал сможет оторваться. Скорее всего Арсенал завтра сыграет в ничью с МЮ
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 21:51
Просто соперники теперь легче предсказывают как Сити будет играть. В этих играх спокойно потеряли бы очки и без страйкера, тогда жаловались бы на обратное.
Это шанс для команд сюрпризов как МЮ ТенХага, молодняк Арсенала и вымучанный Ттх Конте
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:50
Нет никакой интриги. МС ближе к зиме по-настоящему играть начнет. Обычно Сити в начале сезона очки теряет, а тут 4 победы и 2 ничьи всего. Без поражений
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:46
По поводу летящих голов - Стивусик, думаю, спасся, а вот на Роджерса завтра посмотрим, "Брайтон" на выезде - это не шутки)
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 21:44
Да, герой Ямайки теперь не только Болт...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:44
К вопросу о великолепном Холанде - Холанд великолепен, но четыре очка потеряны, хотя у МС не было ни одного топ-клуба пока что в соперниках (да, "Касл" неплох, но на тот момент даже Исак не приехал ещё).

Когда команда, которая атаковала очень разнообразно, перестраивается на игру на форварда, а этого форварда хорошо держат, мы видим, что получается, и МС совершенно внезапно вносит интригу в чемпионат.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:42
Бывает,все теряют.
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