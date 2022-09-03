«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Астон Виллой»

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вчера, 21:40

«Манчестер Сити» в матче шестого тура АПЛ не сумел на выезде переиграть «Астон Виллу».

Эрлинг Холанд забил очередной гол за «горожан», но «Астон Вилла» отыгралась на 74 минуте после точного удара Леона Бэйли.