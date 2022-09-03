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«Милан» обыграл «Интер» в дерби

вчера, 21:20
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Милан» на своём поле переиграл «Интер» со счётом 3:2.

Дублем отметился Рафаэл Леау, ещё один гол на счету Оливье Жиру. У «Интера» забили Марсело Брозович и Эдин Джеко.

«Милан» возглавил турнирную таблицу с 11-ю очками, «Интер» — пятый, 9 очков.

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Все комментарии
feris1
feris1
сегодня в 11:43
Милан с победой!
barcamilan
barcamilan
вчера в 23:12
рад что турецкое 12 ушло из милана, пусть теперь у него пукан горит
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:51
Милан с победой!
Отдельно рад за Жиру!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:44, ред.
STVA 1


Хорош то он хорош (Леао)..., вот только обыгрываться с партнерами не может - как не видел их, так и не видит.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 21:38
Матч был отличный, но концовка осталась за «Интером». Смешанные чувства. Чемпионской победы не получилось, хоть и душили змеек целый час. Нельзя вот так вот брать и переставать играть за полчаса до конца матча. Если бы еще минут десять, то «Интер» бы забрал свое очко.
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
вчера в 21:38, ред.
Большой привет турецкому существу.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:34
Болел Милана с победой! Леао хорош!Думаю если не сбавит то зимой охота будет на него!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:34
Мне игра понравилась!
witynchik
witynchik
вчера в 21:25
Со значимой победой нас ребят❤️🖤
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 21:25
Обидно что игру не посмотрел но результатом более чем доволен!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:25
В Милане может быть только один топ-клуб, что и доказал этот матч. Не говорю браво, "Милан" просто сделал то, что и обязан был делать.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:24
не плохой матч вышел, Милан с победой
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