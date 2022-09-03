«Милан» обыграл «Интер» в дерби

«Милан» на своём поле переиграл «Интер» со счётом 3:2.
Дублем отметился Рафаэл Леау, ещё один гол на счету Оливье Жиру. У «Интера» забили Марсело Брозович и Эдин Джеко.
«Милан» возглавил турнирную таблицу с 11-ю очками, «Интер» — пятый, 9 очков.
«Милан» на своём поле переиграл «Интер» со счётом 3:2.
Дублем отметился Рафаэл Леау, ещё один гол на счету Оливье Жиру. У «Интера» забили Марсело Брозович и Эдин Джеко.
«Милан» возглавил турнирную таблицу с 11-ю очками, «Интер» — пятый, 9 очков.
Отдельно рад за Жиру!
Отдельно рад за Жиру!
Хорош то он хорош (Леао)..., вот только обыгрываться с партнерами не может - как не видел их, так и не видит.
Хорош то он хорош (Леао)..., вот только обыгрываться с партнерами не может - как не видел их, так и не видит.