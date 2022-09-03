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«Краснодар» обыграл «Сочи» и догнал «Зенит»

вчера, 20:34
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Краснодар» на своём поле обыграл «Сочи» в восьмом туре РПЛ со счётом 2:1.

Хозяева поля в начале второго тайма забили два гола за три минуты усилиями Олакунле Олусегуна и Эдуарда Сперцяна. «Сочи» ответил лишь голом Георгия Мелкадзе.

«Краснодар» поднялся на второе место в турнирной таблице (17 очков), «Сочи» — шестой (13 очков).

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Все комментарии
Путин007
Путин007
сегодня в 07:57
Да первый гол очень спорно не засчитан был...
valt134
valt134
сегодня в 05:29
А всё же отсутствие Черникова ощущалось. Для нынешнего Краснодара-системообразующий игрок.
ATG
ATG
сегодня в 01:23
Победа 4:1 ))) Судьи как обычно у нас ….
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:37
Молодцы земляки,теперь питерцев обыграть осталося!!!
Аспект
Аспект
вчера в 22:49
Рад за "Краснодар" и особенно за Галицкого, что команда его порадовала.
ОПС
ОПС
вчера в 22:34
Это же неплохо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:07
Никакого "кипиша"...при любом результате...
Зенит спокойно чемпионит и с 5-тью поражениями в сезоне....
И уж никто не придает такого уж знакового значения игре первого круга...
Это скорей московские журналисты кошмарят...и невольно оказывают давление на своих же....придумывая некую мстю за Суперкубок и прочии прибаутки....
Семак если не ошибаюсь за 4 вояжа на Открытие выиграл лишь однажды....что абсолютно не мешает ему бесперебойно чемпионить....гегемонить и титульничать....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:58
Согласен, соперник принципиальный, но это футбол. Могут и проиграть в гостях.
Если не разгромно, ничего страшного в этом не вижу. Сыграно меньше трети чемпионата...
виктор бочарников
виктор бочарников ответ Путин007 (раскрыть)
вчера в 21:50
Как правило после 10 тура приобретает привычные очертания.
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:30, ред.
Ты же прекрасно знаешь, что если "небольшой" провал у Зенита случится именно в матче со Спартаком, то кипеш в Питере будет выше газпромовской башни Лахта-центра))...
Путин007
Путин007
вчера в 21:24
Ну вот таблица начинает приобретать правильный вид))
112910415
112910415
вчера в 21:20
Ого! Интрига! )
pomor45
pomor45
вчера в 21:11
Три минуты слабости и не досчитались трёх очков.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:11
Во первых, наши не кипишуют из-за небольших провалов.
Во вторых, даже в случае поражения Зенит останется вторым, а при победе уйдёт в отрыв. А спартачи уже после баранки от Динамо. вспоминали, что Абаскаль всегда выдаёт фееричный старт, а потом съезжает в середняки.
В любом случае, ждать остаётся не долго...
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 21:01
Краснодар с победой, матч обещал быть не простым, но ребята молодцы,понравился настрой и самоотдача.
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:01
Заслуженная победа!
Молодцы краснодарцы!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:59
Краснодар с победой!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:58
Пациент мертв, все органы ушли Зениту и ЦСКА!
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:55
У Питера - матч в запасе, у их южных одноклупников - минус три очка.
Ayawrik
Ayawrik
вчера в 20:55
Быков с Победой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:53
Сочи....5 гостевых игр - 1 очко...из 15-ти....
3 домашние игры - 9 очков....

При Федотове Сочи не проигрывали 8 последних гостевых игр подряд...

Команде скорейшего восстановления былой гостевой статистики !!!!!!!!!!
3bkkfsrd29kz
3bkkfsrd29kz
вчера в 20:52
Это уже что-то значит!
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:50
Если бомжи встрянут на кого гонения начнутся?)...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:50
А можно судья (три-два-1) не будет отменять два гола. первый очень спорно отменил, там вратарь ошибся сам, игрок быков не врезался в него и не контактировал. во втором не прямой офсайд, бьющий не был вне игры. хотя игроки в офсайде мешали обзору. очень спорные отмены, попахивает голубым газом
Futurista
Futurista
вчера в 20:49
Дали Сочам по щам...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:46
Если завтра мясные встрянут, это будет в лучшем случае 3-е место.
Начнутся гонения на Абаскаля....
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:45
Молодцы Быки ! С ПОБЕДОЙ !
Байкал-38
Байкал-38 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 20:43
Приветствую!
Надеюсь мои слова хоть на что то повлияют и сайт будет развиваться в лучшую сторону.
Спасибо за то, что отреагировали и не оставили без внимания!!!
Путин007
Путин007
вчера в 20:42
Ох и нервяк Краснодар умеет подарить еще судейка два гола не засчитал...))с победой Быки!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:39
У Питера ещё матч в запасе
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