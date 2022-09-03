«Краснодар» обыграл «Сочи» и догнал «Зенит»

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вчера, 20:34

«Краснодар» на своём поле обыграл «Сочи» в восьмом туре РПЛ со счётом 2:1.

Хозяева поля в начале второго тайма забили два гола за три минуты усилиями Олакунле Олусегуна и Эдуарда Сперцяна. «Сочи» ответил лишь голом Георгия Мелкадзе.

«Краснодар» поднялся на второе место в турнирной таблице (17 очков), «Сочи» — шестой (13 очков).