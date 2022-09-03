«Краснодар» обыграл «Сочи» и догнал «Зенит»

«Краснодар» на своём поле обыграл «Сочи» в восьмом туре РПЛ со счётом 2:1.
Хозяева поля в начале второго тайма забили два гола за три минуты усилиями Олакунле Олусегуна и Эдуарда Сперцяна. «Сочи» ответил лишь голом Георгия Мелкадзе.
«Краснодар» поднялся на второе место в турнирной таблице (17 очков), «Сочи» — шестой (13 очков).
Во вторых, даже в случае поражения Зенит останется вторым, а при победе уйдёт в отрыв. А спартачи уже после баранки от Динамо. вспоминали, что Абаскаль всегда выдаёт фееричный старт, а потом съезжает в середняки.
В любом случае, ждать остаётся не долго...
Во вторых, даже в случае поражения Зенит останется вторым, а при победе уйдёт в отрыв. А спартачи уже после баранки от Динамо. вспоминали, что Абаскаль всегда выдаёт фееричный старт, а потом съезжает в середняки.
В любом случае, ждать остаётся не долго...
Зенит спокойно чемпионит и с 5-тью поражениями в сезоне....
И уж никто не придает такого уж знакового значения игре первого круга...
Это скорей московские журналисты кошмарят...и невольно оказывают давление на своих же....придумывая некую мстю за Суперкубок и прочии прибаутки....
Семак если не ошибаюсь за 4 вояжа на Открытие выиграл лишь однажды....что абсолютно не мешает ему бесперебойно чемпионить....гегемонить и титульничать....
Зенит спокойно чемпионит и с 5-тью поражениями в сезоне....
И уж никто не придает такого уж знакового значения игре первого круга...
Это скорей московские журналисты кошмарят...и невольно оказывают давление на своих же....придумывая некую мстю за Суперкубок и прочии прибаутки....
Семак если не ошибаюсь за 4 вояжа на Открытие выиграл лишь однажды....что абсолютно не мешает ему бесперебойно чемпионить....гегемонить и титульничать....