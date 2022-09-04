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Анчелотти догнал Дель Боске по победам во главе «Реала»

сегодня, 00:42

Карло Анчелотти сравнялся с Висенте Дель Боске по победам во главе «Реала». Победа над «Бетисом» (2:1) стала для итальянца 133-й во главе мадридского клуба.

Анчелотти потребовалось для этого 180 матчей. Дель Боске понадобилось для этого 246 игр. Больше побед с «Реалом» только у Зинедина Зидана (172) и Мигеля Муньоса (357).

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 08:15
Тренерский класс Анчелотти очевиден.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:01
Это не удивило,Карло этого заслуживает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:53
Догнал и перегонит!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:51
Когда то это должно было бы случится
9tzegs6auz2q
9tzegs6auz2q
сегодня в 07:27
Это круто
sv_1969
sv_1969 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 07:16
Это спорно конечно. Оба Великие!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:14
Молодец папа Карло!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:08
Дель Боске был крутым дядькой. Помню первый финал ЛЧ который я посмотрел это был как раз финал ЛЧ 99/2000...Мадридский Реал тогда в финале одолел Валенсию 3-0. В то время летучие мыши были отличной командой, а в реале был супер дуэт нападающих, молодые таланты Марьентес и Рауль! Помню как Рауль мчался забивать третий гол в том финале! А в воротах тогда был молодой Касильяс! Тогда он стал самым молодым победителем ЛЧ! А помните финал 2001/2002....супер гол Зидана в ворота Байера!
А каких высот Висенте добился со сборной...! Считаю его одним из лучших тренеров мира, как и Анчелоти!!!
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 05:56
Он смог
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:13
Скоро перегонит
David Young
David Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:30
Оба являются тренерами высшего уровня, на мой взгляд.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 01:24
Лол, это единственному тренеру в истории, который выиграл четыре ЛЧ, далеко?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 01:02
Хорошо отмечено
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:56
В клубе то догнал, но до Дель Боске все равно ещё далеко, его сборная Испании была феноменальная
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