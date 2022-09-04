Анчелотти догнал Дель Боске по победам во главе «Реала»

Карло Анчелотти сравнялся с Висенте Дель Боске по победам во главе «Реала». Победа над «Бетисом» (2:1) стала для итальянца 133-й во главе мадридского клуба.
Анчелотти потребовалось для этого 180 матчей. Дель Боске понадобилось для этого 246 игр. Больше побед с «Реалом» только у Зинедина Зидана (172) и Мигеля Муньоса (357).
А каких высот Висенте добился со сборной...! Считаю его одним из лучших тренеров мира, как и Анчелоти!!!
А каких высот Висенте добился со сборной...! Считаю его одним из лучших тренеров мира, как и Анчелоти!!!