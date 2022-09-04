Анчелотти догнал Дель Боске по победам во главе «Реала»

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сегодня, 00:42

сравнялся с по победам во главе «Реала». Победа над «Бетисом» (2:1) стала для итальянца 133-й во главе мадридского клуба.

Анчелотти потребовалось для этого 180 матчей. Дель Боске понадобилось для этого 246 игр. Больше побед с «Реалом» только у (172) и Мигеля Муньоса (357).