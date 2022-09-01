У Холанда два хет-трика подряд в АПЛ. Норвежец создал идеальный шторм

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сегодня, 09:56

Забил за месяц больше, чем Кейн за все августы в карьере.

Эрлинг побил и повторил ряд рекордов АПЛ

Два хет-трика подряд позволили Холанду завершить первый месяц в карьере в Англии с девятью голами в пяти матчах. Харри Кейн за всю карьеру в АПЛ забил 8 мячей в августе в 26 играх. Англичанин часто со скрипом начинал сезон, но показательно, что один из главных снайперов лиги последнего десятилетия уступил 22-летнему новичку после парочки матчей. Холанд первым в истории АПЛ забил девять раз в пяти стартовых играх.

Агуэро – лучший иностранный голеадор дивизиона, начал с восьми мячей на таком отрезке. А еще был Микки Куинн, форвард «Ковентри», который забил 10 голов в первых шести встречах АПЛ . Это рекорд, который норвежец может побить против «Астон Виллы» на выходных. Темп можно не сбавлять, ведь дальше будут поединки любимого турнира Холанда – Лиги чемпионов. А пока Эрлинг греется в лучах славы и признания в английском первенстве.

Сделал хет-трики в двух матчах подряд, только у шести нападающих в истории АПЛ есть такая серия. Лес Фердинанд, Райт, Анри, Дрогба, Руни и дважды Кейн забивали так много и так быстро. До начала сезона были опасения, сможет ли Холанд прочитать АПЛ , будут ли сильные различия с Бундеслигой, где ему жилось неплохо, а голы сыпались один за другим. Ответ есть. В пяти матчах Эрлинг забил в АПЛ столько же, сколько Андрей Шевченко, не попавший в ритм «Челси», в 48 матчах высшего английского дивизиона.

Впору напомнить, что трансфер Холанда обошелся «Манчестер Сити» в 60 млн евро. Сумма может вырасти, если прописаны бонусы – была информация, но максимум до 75 млн евро. Также сообщалось о 49 млн евро комиссии агентам и родственникам Холанда, но даже так суммарно меньше, чем рынок оценивает таланты норвежца. Кроме всего прочего, данные о бонусах часто сложно проверить, коммерческая тайна. Это не трансферная сумма, которая была прописана в контракте с «Боруссией» Дортмунд. В любом случае, нападающий сразу начал отрабатывать вложенные миллионы.

Холанд забил больше мячей, чем 15 клубов АПЛ

Например, больше, чем «Ньюкасл». «Манчестер Сити» пока не лидер по голам в новом сезоне топ-5, ведь есть ПСЖ – забили 21 мяч усилиями Неймара, но есть одно различие между парижанами, «Баварией» и «Манчестер Сити», которые традиционно лидировали по голам. Теперь команда Гвардиолы не создает самые качественные моменты. Вчера первый из трех голов Холанд забил первым же касанием. У Эрлинга вчера было всего 16 касаний мяча. Для сравнения, у Гюндогана 127. Даже у Альвареса было 40 касаний, и все вышедшие на замену превзошли норвежца.

Ради Холанда тренер «Манчестер Сити» наступил на горло собственной песне. Зато из 16 касаний мяча шесть в штрафной площади, пять – прямо перед воротами, три удара – три гола. С «Кристал Пэлас» было так же. Тоже всего 16 касаний мяча, тоже суммарно три удара – три гола. Значит ли это, что Эрлингу просто повезло? Скорее нет, чем да. Понятно, что нельзя весь сезон держаться с таким соотношением ударов к голами – 9 мячей после 11 ударов. Но концентрация, с которой норвежец выбирает позицию, хитрость, с которой ведет борьбу, и безжалостность, когда бьет по воротам, впечатляют.

Холанд обозначил свою опасность. Даже когда другие игроки «Манчестер Сити» развивают атаку без участия норвежца, то защитники следят за его перемещениями, поскольку знают – упустишь на секунду, а потом увидишь, как белобрысый викинг празднует очередной гол. «Идеальным штормом» называют ситуацию, которая возникла после сложения такого большого количества неблагоприятных факторов, что срабатывает эффект резонанса – ущерб вырастает многократно. «Манчестер Сити» для создания идеального шторма у чужих ворот не хватало именно Эрлинга Холанда. У Гвардиолы были все – Канселу, Родри, Гюндоган, Бернарду, Фоден и Де Брюйне. Не хватало злого финишера.

Нацеливается на рекорд сезона в АПЛ – 35 голов

Чувствует запах штрафной площади, как никто другой – Гвардиола удачно описал главное качество Холанда. «Это же Эрлинг», — такая реакция на вопрос о физике и результативности. Но не стоит забывать, что у «Манчестер Сити» теперь два талантливых и опасных нападающих. В ворота «Нотингем Форест» дважды забил Хулиан Альварес, которого тренер описал не так, как уверенного норвежца. Хорошим людям должно везти – мысль Гвардиолы об аргентинце в новой стране, на другом континенте. Альваресу сопереживает вся команда, фанат Человека-паука показал себя славным парнем.

Холанд более дерзкий, но и его плохим парнем не назвать. Теперь у Гвардиолы два человека с аномальным голевым чутьем, причем суммарно на их трансферы потратили пока лишь 77 млн евро. Подписать Альвареса за 17 млн евро это как забрать бесплатно мешок алмазов. Причем учтите, что если Холанд будет смотреть ЧМ -2022 по телевизору, то Хулиан отчаянно готовится. Аргентина со Скалони мечтает повторить достижение сборной с Марадоной во главе. Альварес будет форсировать форму к зиме, ему нужно вклиниться в компанию к Месси, Лаутаро и другим форвардам «серебряной» сборной.

А Эрлинг мечтает устанавливать рекорды. АПЛ и «Манчестер Сити» ему полностью подходят, адаптация прошла гладко. Если Эрлинг избежит серьезных травм – колени остаются его слабым местом, слишком быстро вырос и набрал веса, а «Манчестер Сити» сохранит ритм, то в первом же сезоне может побить рекорд АПЛ . Не только достижение Салаха по количеству голов за один чемпионат, когда стало 38 туров – 32 мяча, но и совместный рекорд Энди Коула и Алана Ширера. Английские форварды в двух сезонах подряд забивали по 34 гола в сезонах с 42 матчами, но играли за не настолько мощные команды.

Логично хвалить человека, который забил 9 мячей в 5 играх, но посмотрите на его напарников. В «Боруссии» Дортмунд Холанду приходилось больше работать вдали от линии ворот, расходовать силы, совершать забеги. Не всегда забивал с пары метров. Бернарду Силва, Фоден, Гюндоган и Альварес делают все, чтобы Эрлинг коллекционировал рекорды. И это еще старина Де Брюйне не разгулялся. А поскольку с природными данными Холанда тяжело тягаться – иногда защитники получали травмы, пытаясь нарушить правила против норвежца, то наперед не завидуем будущим соперникам «Сити».