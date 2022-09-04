Радченко оценил расклад сил в матче «Спартака» и «Зенита»

Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» оценил расклад сил в очной игре этих команд в рамках 8-го тура РПЛ .

Ожидание встречи не только у меня, но и у всех болельщиков футбола. Это центральный матч. Две команды на данный момент находятся вверху турнирной таблицы. По моему мнению, сейчас они показывают лучший футбол. Ждём очень хорошего и красочного матча. Что касается фаворита, то тут 50 на 50.

Не стоит ожидать результата как в Суперкубке. К Суперкубку команды подошли в разных состояниях. У «Спартака» был новый тренер, который провёл с командой короткий период времени, сейчас команда выглядит совсем по-другому, нежели в первом матче сезона.