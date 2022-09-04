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Радченко оценил расклад сил в матче «Спартака» и «Зенита»

вчера, 19:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко оценил расклад сил в очной игре этих команд в рамках 8-го тура РПЛ.

Ожидание встречи не только у меня, но и у всех болельщиков футбола. Это центральный матч. Две команды на данный момент находятся вверху турнирной таблицы. По моему мнению, сейчас они показывают лучший футбол. Ждём очень хорошего и красочного матча. Что касается фаворита, то тут 50 на 50.

Не стоит ожидать результата как в Суперкубке. К Суперкубку команды подошли в разных состояниях. У «Спартака» был новый тренер, который провёл с командой короткий период времени, сейчас команда выглядит совсем по-другому, нежели в первом матче сезона.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:12
Не согласен с Владом. Зенит играет ниже своих возможностей. Семак пока не нашёл игры, соответствующей составу. Возможно и не ищет, а продолжает рассчитывать на индивидуальные качества игроков. Возможно он себя в Зените уже исчерпал.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:30
Личное мнение.
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