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Андрей Мостовой: «Дзюба ничего не говорил нам об уходе из „Зенита“»

вчера, 14:55

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об уходе из питерского клуба нападающего Артема Дзюбы.

Как Дзюба попрощался с «Зенитом»? Артем же на следующий день после последней игры сезона объявил об уходе. Помню, из Нижнего Новгорода человек пять-шесть напрямую полетело в Москву, в том числе мы с Артемом. Он даже тогда ничего не говорил о том, что уходит. А на следующий день вижу новость об уходе — ничего себе.

Написал ли Дзюба что-то в командном чате на прощание? Нет, молча вышел из чата — и все.

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Все комментарии
Узбагойся
Узбагойся
вчера в 18:26
А как все хотели? Что бы ушёл по-русски?)
Что б долго прощался, выпил всю водку и остаться ночевать?)
sxr5y2anvhs4
sxr5y2anvhs4
вчера в 17:16
Втихушу свалил рукоблуд
112910415
112910415
вчера в 17:11
специфический характер )
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:00
Мостовой, думай больше о своём
ДСА
ДСА
вчера в 16:54
Наверное обиделся на всех....
izrafel
izrafel
вчера в 16:09
Кому надо тому и сказал...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:58
И чё,ни кто даже пендаль не дал на прощанье?!
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:34
Если только за чужой счёт)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:28
Пора закрыть Букварь).
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:12
Это совершенно в стиле Артёма, в общем-то.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:05
А как же банкет???
kqyb8h9vcrvg
kqyb8h9vcrvg
вчера в 15:00
ушел по-английски, а как по другому...
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