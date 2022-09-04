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Булыкин: «„Локомотив“ по составу сильнее „Ахмата“»

вчера, 16:05
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин порассуждал о предстоящем матче москвичей с «Ахматом».

Удастся ли «Локомотиву» продолжить удачную серию в чемпионате? По крайней мере, должно, а как получится — узнаем после игры. «Локомотив» по составу и игре, конечно, сильнее. Но сможет ли «Локомотив» воспользоваться своими шансами — ответ даст игра. «Ахмат» может удивить «Локомотив»? Может, но слабо верю в то, что «Ахмат» будет биться с «Локомотивом» на равных. В «Локомотиве» более качественные футболисты, и та молодёжь, которая есть, сильнее, чем футболисты «Ахмата».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:08
Локо был просто мертвый, игроки не знали вообще, что им делать и куда бежать. Руководство Локомотива просто вредители
Накир
Накир
вчера в 18:29
Посмотрим по игре
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:26
Игра расставит все на свои места
Бубнин
Бубнин
вчера в 16:21
Если ни одна из команд не сможет выиграть, то будет ничья.
s9qdr5mmq8mr
s9qdr5mmq8mr
вчера в 16:12
Надо играть на победу
marut
marut
вчера в 16:07
Ну по составу может и да, а по игре?
Гость
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