Булыкин: «„Локомотив“ по составу сильнее „Ахмата“»

Экс-нападающий «Локомотива» порассуждал о предстоящем матче москвичей с «Ахматом».

Удастся ли «Локомотиву» продолжить удачную серию в чемпионате? По крайней мере, должно, а как получится — узнаем после игры. «Локомотив» по составу и игре, конечно, сильнее. Но сможет ли «Локомотив» воспользоваться своими шансами — ответ даст игра. «Ахмат» может удивить «Локомотив»? Может, но слабо верю в то, что «Ахмат» будет биться с «Локомотивом» на равных. В «Локомотиве» более качественные футболисты, и та молодёжь, которая есть, сильнее, чем футболисты «Ахмата».