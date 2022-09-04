Бевеев: «Голы придут, если работать»

Защитник «Урала» похвалил нового наставника команды .

Тяжело сказать что-то про Ганчаренко, точнее, рассказать все секреты. Стали больше играть вперёд, не бояться ошибиться. Виктор Михайлович просит всех играть. Делаем максимум того, что от нас зависит. Все стараются — это самое главное.