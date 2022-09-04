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Бевеев: «Голы придут, если работать»

вчера, 16:25

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев похвалил нового наставника команды Виктора Ганчаренко.

Тяжело сказать что-то про Ганчаренко, точнее, рассказать все секреты. Стали больше играть вперёд, не бояться ошибиться. Виктор Михайлович просит всех играть. Делаем максимум того, что от нас зависит. Все стараются — это самое главное.

Мы тренируемся на максимуме. Голы придут, если работать. Я думаю, что всё впереди. Останемся ли в РПЛ? Мы об этом не думаем. Просто всё придёт, если делать всё на максимуме. И результат будет.

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Все комментарии
marut
marut
вчера в 18:23
Посмотрим что будет в дальнейшем
Boricku
Boricku
вчера в 17:09
Все тренируются, покупки игроков высокого класса нужны
4ma7xdex876q
4ma7xdex876q
вчера в 17:04
Так оно и есть
5kp8ksnefwre
5kp8ksnefwre
вчера в 16:55
Ни о чем
y3jw3e66t375
y3jw3e66t375
вчера в 16:48
все правильно, так держать...
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 16:27
Будем на это надеяться
Гость
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