Бевеев: «Голы придут, если работать»

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев похвалил нового наставника команды Виктора Ганчаренко.
Тяжело сказать что-то про Ганчаренко, точнее, рассказать все секреты. Стали больше играть вперёд, не бояться ошибиться. Виктор Михайлович просит всех играть. Делаем максимум того, что от нас зависит. Все стараются — это самое главное.
Мы тренируемся на максимуме. Голы придут, если работать. Я думаю, что всё впереди. Останемся ли в РПЛ? Мы об этом не думаем. Просто всё придёт, если делать всё на максимуме. И результат будет.