Романцев: «„Спартак“ будет бороться за чемпионство в этом сезоне»

Бывший главный тренер «Спартака» высказался об игре московского клуба в нынешнем сезоне.

Как мне игра команды при Абаскале? Нормально. Пока что все хорошо, хорошая игра. Посмотрим на результат в конце сезона. Есть уверенность, что команда будет бороться за первое место в этом сезоне.