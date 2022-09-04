Романцев: «„Спартак“ будет бороться за чемпионство в этом сезоне»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об игре московского клуба в нынешнем сезоне.
Как мне игра команды при Абаскале? Нормально. Пока что все хорошо, хорошая игра. Посмотрим на результат в конце сезона. Есть уверенность, что команда будет бороться за первое место в этом сезоне.
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Неужели нельзя обходится без прогнозов? Игроки всё читают, а потом расслабляются и начинают филонить на поле. Не нужно громких слов. Важнее идти от матча к матчу и набирать очки. Пока хорошо, но дальше будет сложнее.
Неужели нельзя обходится без прогнозов? Игроки всё читают, а потом расслабляются и начинают филонить на поле. Не нужно громких слов. Важнее идти от матча к матчу и набирать очки. Пока хорошо, но дальше будет сложнее.
Ужин для гурманов.
Ужин для гурманов.