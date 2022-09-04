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Романцев: «„Спартак“ будет бороться за чемпионство в этом сезоне»

вчера, 15:41

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об игре московского клуба в нынешнем сезоне.

Как мне игра команды при Абаскале? Нормально. Пока что все хорошо, хорошая игра. Посмотрим на результат в конце сезона. Есть уверенность, что команда будет бороться за первое место в этом сезоне.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:15
Иваныч после 200 граммов, что угодно скажет.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:56
Раз сам Романцев так считает, то так оно и есть.
drug01
drug01
вчера в 16:13
Бороться то можно но...

!!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:09
И так уже почти 20 лет подряд,потом мордой о газон и вопли негодования.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 16:08
За чемпионство борются, каждый год, много команд РПЛ, а Спартак решил бороться только в этом году?
YVG
YVG
вчера в 16:05
Это происходит каждый год, а в итоге десятое место.
makkie
makkie ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:03
О, а Зенит уже победил?)
makkie
makkie
вчера в 16:03
И ОлегИваныч туда же.

Неужели нельзя обходится без прогнозов? Игроки всё читают, а потом расслабляются и начинают филонить на поле. Не нужно громких слов. Важнее идти от матча к матчу и набирать очки. Пока хорошо, но дальше будет сложнее.
David Young
David Young
вчера в 15:59
Он уже борется.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:58
Хороший вечер предстоит, это как вечер при свечах). Кто поведет в спальню после вечера, узнаем).
Ужин для гурманов.
hаrut
hаrut
вчера в 15:56
Посмотрим на сегодняшнюю игру "чемпионов"...:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:48
Сегодня посмотрим, как в случае поражения начнут хаять Абаскаля...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:43
Пусть постараются.
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