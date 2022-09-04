Аленичев об игре «Спартака»: «Есть задор, есть игра, видна тренерская рука»

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев перед матчем московской команды с «Зенитом» в РПЛ поделился мнением о текущем уровне игры «красно-белых».
Хочется, чтобы команда показала игру, которая была в последних матчах. Есть задор, есть игра, видна тренерская рука – уже можно отдать должное Абаскалю. Если были бы такие же горячие болельщики, как на матче легенд, то было бы ещё больше шансов. Но всё равно надеюсь на хороший исход.
Зенит пора побеждать!
Удачи и победы Красно-Белым!
Зенит пора побеждать!
Удачи и победы Красно-Белым!