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Аленичев об игре «Спартака»: «Есть задор, есть игра, видна тренерская рука»

вчера, 17:13
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев перед матчем московской команды с «Зенитом» в РПЛ поделился мнением о текущем уровне игры «красно-белых».

Хочется, чтобы команда показала игру, которая была в последних матчах. Есть задор, есть игра, видна тренерская рука – уже можно отдать должное Абаскалю. Если были бы такие же горячие болельщики, как на матче легенд, то было бы ещё больше шансов. Но всё равно надеюсь на хороший исход.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:24
как оказалось, всё относительно ...
YVG
YVG
вчера в 19:10
Зениту только крупной победы. Спартак ничем, кроме пиара, от прошлогоднего не отличается.
Boricku
Boricku
вчера в 19:06
Надо накупить пол команды бразильцев, и никакие тренерские руки не видны будут. Если в Лукойле нет денег на покупку и содержание игроков из Бразилии, пусть продают непрофильный актив.
dadrail
dadrail
вчера в 18:13
Задора может и не хватить для победы
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:13
Осталось недолго ждать,
Зенит пора побеждать!
Удачи и победы Красно-Белым!
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:02
Дион! Уже стихотворной формой зацитировал...
ABir
ABir
вчера в 17:45
Осталось не долго ждать, скоро всё сами увидим
Boricku
Boricku
вчера в 17:27
    cska1948
    cska1948
    вчера в 17:18, ред.
    Столько надежд на этот матч в стане красно-белых, будто в этом матче решается судьба чемпионата. Думаю, нам лучше отставать от СпаМа на два очка, чем на три от Зенита.
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 17:15
    Стихами, прям, заговорил
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 17:15
    Посмотрим дальше что будет.
    Гость
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