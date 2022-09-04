Аленичев об игре «Спартака»: «Есть задор, есть игра, видна тренерская рука»

Экс-игрок «Спартака» перед матчем московской команды с «Зенитом» в РПЛ поделился мнением о текущем уровне игры «красно-белых».

Хочется, чтобы команда показала игру, которая была в последних матчах. Есть задор, есть игра, видна тренерская рука – уже можно отдать должное Абаскалю. Если были бы такие же горячие болельщики, как на матче легенд, то было бы ещё больше шансов. Но всё равно надеюсь на хороший исход.