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Червиченко: «Скорее всего, „Зенит“ обыграет „Спартак“ с минимальным счетом»

вчера, 15:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Сложно судить, кто в этом матче сможет одержать победу. Сейчас «Спартак» неплохо смотрится, поэтому вполне возможно, что домашний матч с «Зенитом» они не проиграют.

Повторится ли разгром от петербуржцев? Пока мы видим подавляющее преимущество «Спартака» над аутсайдерами РПЛ, а «Зенит» просто глумится над своими прямыми конкурентами. Думаю, что разгрома в Москве не случится. Скорее всего, «Зенит» обыграет «Спартак» с минимальным счетом или вовсе не заберет победу у «красно-белых».

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:07
Иногда попадает.
Хотя этот деятель давно уже проявил себя, так что все его слова воспринимаются как пустые. Экс-президент пустышка 😉
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:04
Я заметил, если Червиченко дает прогноз, то все наоборот. Я думаю, что Спартак точно не проиграет.
Герд Мюллер
Герд Мюллер
вчера в 16:26
Если Зенит победит с крупным счётом, то тренера Спартака могут прогнать с позором, как это было в 2012 году, после игры Спартак-Динамо 1-5.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:12
Уже федуна нет а червь всё ещё пар выпускает.
idres
idres
вчера в 16:00
Очень хочется посмотреть хороший футбол со множеством голов
makkie
makkie
вчера в 15:53
Ну Червь по традиции против Спартака будет болеть.
А если вдруг Спартак выиграет, то расскажет нам, что эту победу подарили судьи.
Ну как обычно от этого персонажа.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:33
Сколько же эксперДов
Гость
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