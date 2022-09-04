Червиченко: «Скорее всего, „Зенит“ обыграет „Спартак“ с минимальным счетом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Сложно судить, кто в этом матче сможет одержать победу. Сейчас «Спартак» неплохо смотрится, поэтому вполне возможно, что домашний матч с «Зенитом» они не проиграют.