Червиченко: «Скорее всего, „Зенит“ обыграет „Спартак“ с минимальным счетом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ против «Зенита».
Сложно судить, кто в этом матче сможет одержать победу. Сейчас «Спартак» неплохо смотрится, поэтому вполне возможно, что домашний матч с «Зенитом» они не проиграют.
Повторится ли разгром от петербуржцев? Пока мы видим подавляющее преимущество «Спартака» над аутсайдерами РПЛ, а «Зенит» просто глумится над своими прямыми конкурентами. Думаю, что разгрома в Москве не случится. Скорее всего, «Зенит» обыграет «Спартак» с минимальным счетом или вовсе не заберет победу у «красно-белых».
Хотя этот деятель давно уже проявил себя, так что все его слова воспринимаются как пустые. Экс-президент пустышка 😉
Хотя этот деятель давно уже проявил себя, так что все его слова воспринимаются как пустые. Экс-президент пустышка 😉
А если вдруг Спартак выиграет, то расскажет нам, что эту победу подарили судьи.
Ну как обычно от этого персонажа.
А если вдруг Спартак выиграет, то расскажет нам, что эту победу подарили судьи.
Ну как обычно от этого персонажа.