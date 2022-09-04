Тен Хаг объяснил, почему Роналду не выходит в основе МЮ три матча подряд

1662286698

вчера, 13:18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о ситуации с форвардом , который не выходит в основном составе «красных дьяволов» уже три матча подряд.

И в прошлом, и в предыдущих сезонах он многое показал. Но теперь Роналду должен адаптироваться к нашему стилю игры. Если он это сделает, я уверен, что благодаря своим качествам он изменит ситуацию. Принятие решений требует следования своим инстинктам, чувствам и эмоциям. Но я должен быть рациональным, если мы хотим вести «Манчестер Юнайтед» в правильном направлении.