Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Тен Хаг объяснил, почему Роналду не выходит в основе МЮ три матча подряд

вчера, 13:18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о ситуации с форвардом Криштиану Роналду, который не выходит в основном составе «красных дьяволов» уже три матча подряд.

И в прошлом, и в предыдущих сезонах он многое показал. Но теперь Роналду должен адаптироваться к нашему стилю игры. Если он это сделает, я уверен, что благодаря своим качествам он изменит ситуацию.

Принятие решений требует следования своим инстинктам, чувствам и эмоциям. Но я должен быть рациональным, если мы хотим вести «Манчестер Юнайтед» в правильном направлении.

В матче с «Ливерпулем» Роналду появился на поле на 86-й минуте, а в играх с «Саутгемптоном» и «Лестером» — на 68-й минуте. Последний раз Криштиану выходил в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» 13 августа в матче 2-го тура АПЛ против «Брентфорда».

Все новости
Рой Кин: «Артета не умеет проигрывать»
Сегодня, 00:52
Тен Хаг: «„Арсенал“ лучше организован  – но нам помог командный дух»
Вчера, 21:55
Артета: «Чувствую досаду, учитывая то, как складывалась игра 95 минут»
Вчера, 21:40
Маркиньос: «Мы упорно готовились, теперь будем стремиться победить»
Вчера, 20:52
Линекер: «Месси — величайший игрок в истории»
Вчера, 20:08
В «Ювентусе» высказались о положении Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 17:36
Сортировать
Все комментарии
Наталья Петровна
Наталья Петровна
сегодня в 03:19
Прикиньте как пригорает у рональду?
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 01:07
Но это не мешает ему быть величайшим игроком в сборной Португалии...
Хотя конечно, как человек, он далеко не лучший представитель Хомо сапиенс...
SonicStar
SonicStar ответ gwynb1eidd (раскрыть)
сегодня в 00:43
Образцово? Худший игрок ЧМ-14, бросание на газон повязки...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 23:04
Заблуждаешься. Как раз за сборную Роналду играл образцово, так не играет не один больше игрок в мире за свою сборную...
SonicStar
SonicStar ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:48
Так и на евро 2016 от него больше пользы было на скамейке. Если бы он играл, то Португалия не выиграла бы тот ЧЕ
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:46
Роналду еще долго будет позорить,он будет играть скорее всего до 50 лет в третьих лигах Китая и Гондураса.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 20:44
Как я и говорил, Тен Хаг по характеру не уступает Роналду и он это показывает
Elliada
Elliada
вчера в 20:28
Вот 4-ю игру на лавке посидел и МЮ опять выиграл. Теперь у Арсенала. Пора сделать это постоянно. От балласта больше пользы, когда он на лавке. Не мешает на поле
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:49
Роналду привык, что вся игра строилась через него, на него, а теперь его ломают через колено...
barcamilan
barcamilan
вчера в 17:56
кристинке пора в спортинг ну или в какой-нибудь аль шаржа за баблом, шоб купить исчо 1000 феррари
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 17:50
.
112910415
112910415
вчера в 17:39
пора на тренерскую работу
alexgurzan
alexgurzan ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 17:35
.
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 17:35
Всё правильно делает. Чем дольше Роналда сидит на лавке, тем лучше играет команда!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 17:32
Тен Хаг объяснил, почему Роналду не выходит в основе МЮ три матча подряд
______________________________________________________________________
Уже Четыре
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:56, ред.
Это просто Роналду должен знать, что главный в команде это главный тренер, а не отдельно взятый игрок, даже если ты лучший бомбардир в истории футбола!!! Пусть подумает над своим поведением и отношением к делу. От лучшего бомбардира в истории футбола тоже нет пользы, если он думает только о себе и разрушает игру команды, атмосферу в раздевалке и т.д.
амурец
амурец
вчера в 16:39
Тен Хаг показывает кто хозяин в доме и это верно даже если у тебя играет футбооитст который долгое время был лучшим, но и он должен знать, что тренер всегда главный
Любoмир
Любoмир
вчера в 16:34
Тренеру виднее
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:19
Сказал бы коротко. Хватит капризничать!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:02
Потренируется - поставят, а то таких мажоров много стало !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:58
ТАк никаких внятных причин и не обозначил.И не привыкать-"европейское словоблудие" при объяснении причин "неучастия",если это касается знаковых фигур и событий.Тьфу!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:36
Сбросим маски, друзья!
Причина в другом. Рон на предсезонке действительно перебрал в части понтов, игноря подготовку к сезону и компрометируя в СМИ Тен Хага по части предполагаемой бесхарактерности последнего. ТХ, как человек далеко не глупый, проглотил это, но не забыл. Фарт голландца в матчах с Ливером и Лестером, где Рон отдыхал, был не случайным и послужил примером назидания португальцу. В конце концов Криш должен понимать, что любым понтам должен быть предел, и что тренер - лицо, ответственное за результат команды, а не за капризы и слюноподтирательство отдельно взятого игрока. Думаю Криш и сам это понимает.
Оба они в футболе не первый год, думаю дальше сработаются, ибо другого выбора у них нет.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:04
Правильно,надо ставить на место,нарциса!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:51
58ят Роналду потихоньку...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:38
Будет скамейку шлифовать
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:35
Ооо , фанаты Рона на Шабаш собрались !))
dok66
dok66
вчера в 14:19
Лукавит однако . И правильно , что на лавке сидит .
wxtczrq7t4c7
wxtczrq7t4c7
вчера в 14:01
так Рон может и перегореть...
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 13:45
Брентфорт хорошо показал, где должно быть место замыкателя... ТХ лицемерит...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:42
Главное, чтобы все были счастливы...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 