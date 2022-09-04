Тен Хаг объяснил, почему Роналду не выходит в основе МЮ три матча подряд

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о ситуации с форвардом Криштиану Роналду, который не выходит в основном составе «красных дьяволов» уже три матча подряд.
И в прошлом, и в предыдущих сезонах он многое показал. Но теперь Роналду должен адаптироваться к нашему стилю игры. Если он это сделает, я уверен, что благодаря своим качествам он изменит ситуацию.
Принятие решений требует следования своим инстинктам, чувствам и эмоциям. Но я должен быть рациональным, если мы хотим вести «Манчестер Юнайтед» в правильном направлении.
В матче с «Ливерпулем» Роналду появился на поле на 86-й минуте, а в играх с «Саутгемптоном» и «Лестером» — на 68-й минуте. Последний раз Криштиану выходил в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» 13 августа в матче 2-го тура АПЛ против «Брентфорда».
Причина в другом. Рон на предсезонке действительно перебрал в части понтов, игноря подготовку к сезону и компрометируя в СМИ Тен Хага по части предполагаемой бесхарактерности последнего. ТХ, как человек далеко не глупый, проглотил это, но не забыл. Фарт голландца в матчах с Ливером и Лестером, где Рон отдыхал, был не случайным и послужил примером назидания португальцу. В конце концов Криш должен понимать, что любым понтам должен быть предел, и что тренер - лицо, ответственное за результат команды, а не за капризы и слюноподтирательство отдельно взятого игрока. Думаю Криш и сам это понимает.
Оба они в футболе не первый год, думаю дальше сработаются, ибо другого выбора у них нет.
Причина в другом. Рон на предсезонке действительно перебрал в части понтов, игноря подготовку к сезону и компрометируя в СМИ Тен Хага по части предполагаемой бесхарактерности последнего. ТХ, как человек далеко не глупый, проглотил это, но не забыл. Фарт голландца в матчах с Ливером и Лестером, где Рон отдыхал, был не случайным и послужил примером назидания португальцу. В конце концов Криш должен понимать, что любым понтам должен быть предел, и что тренер - лицо, ответственное за результат команды, а не за капризы и слюноподтирательство отдельно взятого игрока. Думаю Криш и сам это понимает.
Оба они в футболе не первый год, думаю дальше сработаются, ибо другого выбора у них нет.
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Уже Четыре
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Уже Четыре