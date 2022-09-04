«Удачи „Челси“, если „Реал“ позвонит вам». Сунесс — о трансфере Фофана

Бывший футболист «Ливерпуля» раскритиковал «Челси» за трансфер из «Лестера».

Фофана отказался тренироваться с «Лестером», чтобы обеспечить свой переход в «Челси». Брендан Роджерс и «Лестер» имеют право чувствовать себя обиженными из-за того, что в марте они заключили с ним новый пятилетний контракт, еще до того, как он вернулся со сломанной ногой в предсезонке. Через пять месяцев он разозлится на всех и захочет уйти. Он сделал то же самое, чтобы подписать контракт с «Лестером», когда переходил из «Сент-Этьена». В 22 года он уже оставил два клуба в затруднительном положении. Удачи «Челси», если «Реал» позвонит вам…