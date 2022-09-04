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«Удачи „Челси“, если „Реал“ позвонит вам». Сунесс — о трансфере Фофана

вчера, 09:04

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс раскритиковал «Челси» за трансфер Уэсли Фофана из «Лестера».

Фофана отказался тренироваться с «Лестером», чтобы обеспечить свой переход в «Челси». Брендан Роджерс и «Лестер» имеют право чувствовать себя обиженными из-за того, что в марте они заключили с ним новый пятилетний контракт, еще до того, как он вернулся со сломанной ногой в предсезонке. Через пять месяцев он разозлится на всех и захочет уйти. Он сделал то же самое, чтобы подписать контракт с «Лестером», когда переходил из «Сент-Этьена». В 22 года он уже оставил два клуба в затруднительном положении. Удачи «Челси», если «Реал» позвонит вам…

Напомним, что в сентябре прошлого года Фофана заявлял, что мечтает играть за «Реал».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:11
Контракт до 2029 года! Купили за 80 млн, думаю никто не против будет продать его в вышеупомянутый Реал за 200 млн!
А всем обиженным экспертам удачи и успехов 😉
КОКОСИК52
КОКОСИК52
вчера в 09:47
А Фофан то могёт дать фофана)))
sv_1969
sv_1969 ответ azkan (раскрыть)
вчера в 09:29
стрёмный поступок
azkan
azkan ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 09:24
Это он выкладывал видео в сеть, когда Амарти выбрасывал вымпел Челси и тихо смеялся.
Не знаю на сколько он хорош как игрок, но как человек сомнительный.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:19
по ходу негритёнок тот ещё фрукт))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:18
Напористый малый, по головам пойдёт...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:14
А если не позвонит , то удачи не будет ?
David Young
David Young ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 09:09
Доброе утро. Просьба обратиться позже. Пока рано об этом говорить.
u5ptgnmnbwq9
u5ptgnmnbwq9
вчера в 09:06
ну что же есть и такие...
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