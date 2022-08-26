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Бывшего игрока сборной России дисквалифицировали за нападение на арбитра

сегодня, 13:56

Бывшего футболиста сборной России Андрея Федькова пожизненно условно отстранили от футбольной деятельности за нападение на судью.

Помимо этого, Федьков дисквалифицирован до конца текущего года. Причиной стал эпизод, в котором специалист ударил головой арбитра во время матча детских команд. Федьков тренирует команду игроков 2005-2006 года рождения «СШОР-8», случай произошел во время игры против «Водника». Тренер получил красную карточку, оскорбил судью, после чего ударил его головой. Матч сразу прекратили.

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Все комментарии
memphis
memphis ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:27, ред.
Широков отмазался, это очевидно. И Федьков отмажется, НО! Решения кардинально отличаются, а жёсткость по отношению к судьям не сопоставима с этими решениями
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:23
Сам себе дальнейшую жизнь усложнил.
Байкал-38
Байкал-38 ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 14:36
Ну насчёт Широкова ещё ведётся разбирательство, там ещё много, что впереди.
А вот Андрей Федьков отделался лёгким испугом.
Отстранение от футбола до конца этого года.
Погрозили пальчиком ну и сказали ещё раз и вообще отстраним.
То есть дисквалифицирован условно пожизненно.
С нового года Федьков без каких либо проблем может снова тренировать.

Кстати все эти решения были ещё неделю назад, запоздалая информация.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 14:16, ред.
Широков ржёт просто лёжа, потому что он избил судью коммерческого турнира ногами, а уже этой весной снова избил судью в подтрибунке, будучи начальником профессиональной команды (как они жаловались, это уже было без камер), и ему за оба эпизода суммарно 50 тыс штрафа и никаких отстранений.
memphis
memphis
сегодня в 14:04
Где-то смеётся Широков. А вообще это карма за известный матч Кубка России с КС
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