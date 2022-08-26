Бывшего игрока сборной России дисквалифицировали за нападение на арбитра

Бывшего футболиста сборной России Андрея Федькова пожизненно условно отстранили от футбольной деятельности за нападение на судью.
Помимо этого, Федьков дисквалифицирован до конца текущего года. Причиной стал эпизод, в котором специалист ударил головой арбитра во время матча детских команд. Федьков тренирует команду игроков 2005-2006 года рождения «СШОР-8», случай произошел во время игры против «Водника». Тренер получил красную карточку, оскорбил судью, после чего ударил его головой. Матч сразу прекратили.
А вот Андрей Федьков отделался лёгким испугом.
Отстранение от футбола до конца этого года.
Погрозили пальчиком ну и сказали ещё раз и вообще отстраним.
То есть дисквалифицирован условно пожизненно.
С нового года Федьков без каких либо проблем может снова тренировать.
Кстати все эти решения были ещё неделю назад, запоздалая информация.
А вот Андрей Федьков отделался лёгким испугом.
Отстранение от футбола до конца этого года.
Погрозили пальчиком ну и сказали ещё раз и вообще отстраним.
То есть дисквалифицирован условно пожизненно.
С нового года Федьков без каких либо проблем может снова тренировать.
Кстати все эти решения были ещё неделю назад, запоздалая информация.