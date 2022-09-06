В Норвегии не считают Норманна потерей и рады его отстранению

Журналист NRK Ян Петтер Сальтведт прокомментировал ситуацию с отстранением из-за перехода в московское «Динамо».

Норвежские болельщики испытали облегчение и радость, что Матиаса Норманна исключили из сборной. Его решение поехать в Ростов в 2018 году вызывало уважение, но этот переход в Москву во время боевых действий вызвал возмущение фанатов в социальных сетях.

Для Норвегии это небольшая потеря. Матиас Норманн провел несколько матчей под руководством Столе Сольбаккена, но все равно был игроком запаса, а не основного состава. У Норвегии есть много других игроков того же уровня на его позиции.

Я считаю решение об исключении Норманна из сборной справедливым и не думаю, что у мистера Сольбаккена действительно был выбор. Он предупредил Норманна о последствиях, которые его ждали, если он сделает свой выбор в пользу России.

Вернется ли Норманн в сборную, если уйдет из «Динамо»? Формально дорога не закрыта, но, как пели The Beatles, она будет чрезвычайно длинной и извилистой. Думаю, это отчасти зависит от того, что Матиас будет говорить и делать в отношении российских действий на Украине во время своего пребывания в Москве.