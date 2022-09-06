Норманн отстранён от сборной Норвегии из-за решения остаться в России

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сегодня, 08:18

Полузащитника «Ростова» не будут вызывать в сборную Норвегии.

26-летний игрок отстранен после того, как стало известно о его решении продолжить карьеру в России.

Ожидается, что Норманн перейдёт в «Динамо» на правах аренды. Главный тренер норвежской сборной Стале Солбаккен связался с игроком и проинформировал его о решении.