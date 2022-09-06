Полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна не будут вызывать в сборную Норвегии.
26-летний игрок отстранен после того, как стало известно о его решении продолжить карьеру в России.
Ожидается, что Норманн перейдёт в «Динамо» на правах аренды. Главный тренер норвежской сборной Стале Солбаккен связался с игроком и проинформировал его о решении.
Уважение к личности независимо от национальности, свобода слова и мысли, толерантное отношение к другому мнению - все это оказалось пустышкой.
Зато Брейвик вместо того что бы страдать в муках, пишит мемуары и живет в трехкомнатной камере с плейстейшн, душем, телевизором, еще видать и досрочно освободят скоро.
Уважение к личности независимо от национальности, свобода слова и мысли, толерантное отношение к другому мнению - все это оказалось пустышкой.
Зато Брейвик вместо того что бы страдать в муках, пишит мемуары и живет в трехкомнатной камере с плейстейшн, душем, телевизором, еще видать и досрочно освободят скоро.