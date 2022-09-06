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Норманн отстранён от сборной Норвегии из-за решения остаться в России

сегодня, 08:18

Полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна не будут вызывать в сборную Норвегии.

26-летний игрок отстранен после того, как стало известно о его решении продолжить карьеру в России.

Ожидается, что Норманн перейдёт в «Динамо» на правах аренды. Главный тренер норвежской сборной Стале Солбаккен связался с игроком и проинформировал его о решении.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:03
Надпись на могильном камне опального отставного генерала фон Мартвица,оставленная им по завещанию: "Жил в эпоху Фридриха Великого,участвовал во всех его войнах. Выбрал немилость там,где повиновение не приносило чести".
Союзник противников
Союзник противников ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 12:00
Здесь они,никуда не делись. Вон позже твоего сообщения( см.11:33),одобряет.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 11:33
Это правильно...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 11:25
Демократия уже только формально, в Европе и США реально правят леваки-социалисты, для того, чтобы не называться теми, кто они являются, они только для красоты называются демократами и либералами, но настоящие ценности демократии и либерализма - свобода слова, невмешательство государства в социальную политику и т.п. - давно остались позади. Теперь MeeToo и т.п. стали нормой, а чем это отличается от гонений в СССР?

Это ещё раз доказывает, что всем странам так или иначе нужно пройти через все формации, потому что Запад как раз проходит через отрыжку социализма сейчас (не надо говорить, что там же корпорации и свободный рынок, в Китае это тоже есть), и, куда он придёт, ещё бабка надвое сказала.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:44
Чего лишился Норманн?НИЧЕГО!!! На что претендует сборная Норвегии??? Может они случайным образон на ЧМ попали??? Ну подумаешь, не поиграет в товарищеских матчах, или в отборочных....не велика потеря для игрока
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 10:23
Норвегия разбушевался.
Норвежский петрушки.🐓)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:50
И, где рослибералы со своими ценностями?). Или, это другое?). Наступают на те же грабли, что проходило, когда-то поколение Союза.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 09:01
Он решил остаться в нашей пещере , где впринципе неплохо кормят)
А как же спорт вне политики???
Западные ценности во всей красе, применяют только когда им выгодно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:50
Это называется европейские ценности и демократия.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 08:41
Отстранен от группы лучших представителей человечества за недостаточную цивилизованность.
протон
протон
сегодня в 08:40
Когда то казались дикостью, когда "забывали" уехавших на Запад советских знаменитостей: Крамаров, Белоусова и Протопопов, Корчной... Сейчас мы видим, как в развитых странах, происходит что то похожее...
Можно сколько угодно говорить про демократические ценности и защищенность людей в той же Норвегии, но по сути, чем это решение отличается от мнения Терюшкова, который против перехода Захаряна в Челси? Более того: Терюшков ничего не решает, а вот в Норвегии и Польше уже вполне официально отлучили игроков от сборной.
протон
протон
сегодня в 08:38, ред.
Норманн, Рыбус, совершенно абсурдное отстранение сборной России и российских спортсменов… Какие ещё нужны доказательства подлости и лживости существующего консенсуса между так называемыми «мировыми и европейскими спортивными ассоциациями»? Мировой спорт - в частности, футбол - пал так низко в 2022 году, как никогда раньше.
Уважение к личности независимо от национальности, свобода слова и мысли, толерантное отношение к другому мнению - все это оказалось пустышкой.
Зато Брейвик вместо того что бы страдать в муках, пишит мемуары и живет в трехкомнатной камере с плейстейшн, душем, телевизором, еще видать и досрочно освободят скоро.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 08:30
Нет покоя кю....м
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 08:29
Мдааа...
Ну что я могу сказать...Солбаккен. Я бы лишние буквы убрал и имя бы соответствовало.
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 08:28
спорт вне политики
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:19
Начались репрессии.
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