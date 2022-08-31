Удаление вратаря «Ахмата» Опарина в матче против «Крыльев» оставлено в силе

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал отменять удаление вратаря грозненского «Ахмата» Михаила Опарина, полученное им в матче с самарскими «Крыльями Советов».
«Мы получили заключение ЭСК РФС (экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза — прим.), в котором было сказано, что судья правильно удалил Опарина. В связи с тем, что это фол последней надежды, мы этот эпизод не рассматривали. Дисквалификация на один матч», — сообщил глава комитета Артур Григорьянц.