Всеиндийская футбольная федерация вновь является членом ФИФА

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сегодня, 11:54

ФИФА отменила решение приостановить членство Всеиндийской футбольной федерации (AIFF) в составе организации.

Членство AIFF в Международной федерации футбола было приостановлено 15 августа ввиду неправомерного влияния со стороны третьих лиц. Оказалось, что решение было принято в связи с тем, что бывший руководитель AIFF Прафул Пател отказался покинуть свой пост.

Пресс-служба ФИФА объявила, что организация получила подтверждение прекращения деятельности мандата комитета администраторов, который был создан для принятия на себя полномочий исполнительного комитета AIFF, и что руководство AIFF смогло восстановить контроль над деятельностью органа.