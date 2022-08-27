ФИФА отменила решение приостановить членство Всеиндийской футбольной федерации (AIFF) в составе организации.
Членство AIFF в Международной федерации футбола было приостановлено 15 августа ввиду неправомерного влияния со стороны третьих лиц. Оказалось, что решение было принято в связи с тем, что бывший руководитель AIFF Прафул Пател отказался покинуть свой пост.
Пресс-служба ФИФА объявила, что организация получила подтверждение прекращения деятельности мандата комитета администраторов, который был создан для принятия на себя полномочий исполнительного комитета AIFF, и что руководство AIFF смогло восстановить контроль над деятельностью органа.
Помимо этого, ФИФА подтвердила, что чемпионат мира по футболу среди женских сборных в возрастной категории до 17 лет пройдет в Индии, как и планировалось. Из-за вышеназванных санкций Индия могла лишиться права на проведение соревнования.
ФИФА превращается в бредовую организацию.
ФИФА превращается в бредовую организацию.