Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкции

Всеиндийская футбольная федерация вновь является членом ФИФА

сегодня, 11:54

ФИФА отменила решение приостановить членство Всеиндийской футбольной федерации (AIFF) в составе организации.

Членство AIFF в Международной федерации футбола было приостановлено 15 августа ввиду неправомерного влияния со стороны третьих лиц. Оказалось, что решение было принято в связи с тем, что бывший руководитель AIFF Прафул Пател отказался покинуть свой пост.

Пресс-служба ФИФА объявила, что организация получила подтверждение прекращения деятельности мандата комитета администраторов, который был создан для принятия на себя полномочий исполнительного комитета AIFF, и что руководство AIFF смогло восстановить контроль над деятельностью органа.

Помимо этого, ФИФА подтвердила, что чемпионат мира по футболу среди женских сборных в возрастной категории до 17 лет пройдет в Индии, как и планировалось. Из-за вышеназванных санкций Индия могла лишиться права на проведение соревнования.

Все новости
Индия
Перевод с fifa.com
Бывшего игрока сборной России дисквалифицировали за нападение на арбитра
Вчера, 13:56
ОфициальноКДК оштрафовал ЦСКА на 15 тысяч рублей
25 августа
ОфициальноКДК отменил ошибочное удаление защитника «Локомотива» Мампасси
25 августа
СлухиУЕФА накажет ПСЖ и «Марсель» за нарушение финансового фэйр-плей
20 августа
Тухель дисквалифицирован по итогам матча с «Тоттенхэмом», Конте — нет
19 августа
Клопп высказался о скандальном удалении Дарвина Нуньеса
16 августа
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 13:59
футбол среди девок до 17? на что только не иду футбольные чинуши, чтобы заработать!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:30
Зачем было отстранять?
ФИФА превращается в бредовую организацию.
monah-10
monah-10
сегодня в 12:16
Бывает
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 