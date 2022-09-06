Тренер сборной Норвегии прокомментировал отстранение Норманна

Главный тренер сборной Норвегии объяснил свое решение отстранить от национальной команды полузащитника .

Причина отстранения – переход игрока из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. Норманн останется играть в России.

Это был не очень сложный выбор. Я позвонил Норманну, когда услышал об этом в субботу, и сообщил ему, что, скорее всего, будут последствия, если он подпишет контракт с «Динамо».