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Тренер сборной Норвегии прокомментировал отстранение Норманна

сегодня, 08:27

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен объяснил свое решение отстранить от национальной команды полузащитника Матиаса Норманна.

Причина отстранения – переход игрока из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. Норманн останется играть в России.

Это был не очень сложный выбор. Я позвонил Норманну, когда услышал об этом в субботу, и сообщил ему, что, скорее всего, будут последствия, если он подпишет контракт с «Динамо».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ протон (раскрыть)
сегодня в 12:07
Девиз зимы 2022 - 2023 г.г. :

"Если ты поел,помылся,
в доме у тебя тепло,
значит,русским ты родился,
со страною повезло!"
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:05
Зато Норманн остался человеком,а Сольбаккен сменил фамилию на Паршивособаккен.
протон
протон
сегодня в 09:59
Норманн: это был не сложный выбор - теплая и уютная Москва или холодная и грязная Европа без горячей воды, электричества и бензина
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:08
Трудности перевода....по факту:
Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен : "Это было не сложно.Я сразу же позвонил Норманну, когда услышал об этом в субботу, и поздравил его.Надеюсь он не забудет старину Сольбаккера и замолвит словечко руководству Динамо"
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:08
Разве Норманн должен консультироваться о своих планах с тренером сборной норвегии? Странная логика у гея.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:49
Посмотрим на то как он будет говорить года через три...
zxwv48csd3px
zxwv48csd3px
сегодня в 08:43
Не твоё Сольбачье дело, где человек хочет играть!
az8y8zrfc8mw
az8y8zrfc8mw
сегодня в 08:42
Это ожидаемо
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