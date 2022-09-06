Комппер остался без работы, Писарева уволили из «Химок». Вспоминаем все отставки нового сезона РПЛ

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сегодня, 18:55

Их немало.

Шесть отставок за полтора месяца нового сезона Российской Премьер-Лиги – не так уж и мало. Тем удивительнее, что сразу две пришлись на один клуб, а период между ними составил меньше месяца. Недавно громыхнула еще одна – «Локомотив» не вытерпел и отказался от услуг Марвина Комппера. Рассказываем об обстоятельствах, причинах и последствиях первых тренерских увольнений.

Сергей Юран – «Химки»

По-прежнему самое непонятное решение химчан. При Юране команда смотрелась бодро. Сохранили место в Премьер-лиги, а новый чемпионат начали и вовсе с сенсации – ничьей против «Зенита» (1:1). Подмосковный коллектив был на подъеме, к четвертому туру вышел на 7-е место в таблице, при этом сами игроки выглядели уверенно и знали, что их ждет завтра.

На таком фоне уход главного тренера – удивительный ход. Поговаривали, что перестановки могут быть связаны с подковерными играми Юрана за очки или со связями нового наставника – Николая Писарева – в РФС . Ясность так и не наступила. Само собой, на футболистах это сказалось не лучшим образом, при новом тренере «Химки» ни разу не выиграли и опустились вплотную к зоне стыковых матчей. Находятся там до сих пор – уже с новым специалистом на мостике.

Игорь Шалимов – «Урал»

Логичный шаг по результатам, но не по сути. Из четырех первых соперников «шмели» могли набирать 3 очка разве что с «Оренбургом». Кроме них играть приходилось с ЦСКА , «Краснодаром» и «Спартаком» — все эти команды в отличной форме на старте чемпионата.

Объяснить отставку Шалимова тоже можно объяснить – никому не хотелось после тяжелейшего отрезка весной (набирать очки приходилось в каждом матче) снова попадать в такое положение в новой кампании. Да и сам тренер отмечает – он просчитался, понадеявшись, что налаженные взаимодействия и принципы будут работать всегда. Не учел возможность травмы Шатова нестабильность молодого Железнова, уход Августиняка. Смена тренера была бы тем шагом, который бы встряхнул «шмелей». Решили назначить Виктора Ганчаренко. При новом наставнике пока мало что изменилось – только в Кубке удалось обыграть «Сочи». Хотя облегчает ситуацию то, что наиболее сложный отрезок позади. С «Торпедо» и «Ахматом» бороться больше шансов чем с клубами из топ-3.

Александр Бородюк – «Торпедо»

С ним «автозаводцы» выиграли Первую лигу и с двух ног открыли двери РПЛ . Правда, уже по ходу чемпионата стало ясно, что статус соответствия для москвичей – что-то далекое и маловероятное. Сразу прилетели крупные поражения от «Сочи» и «Динамо», с «Крыльями» — ничья благодаря автобусу у своей штрафной. Постепенно все четче появлялось понимание, что между «Торпедо» и остальными коллективами Премьер-Лиги – пропасть. Руководство и сам Бородюк до последнего опровергали слухи о скором уходе аккурат перед матчем с «Зенитом» — и было бы логично назначить нового главного тренера уже после статусного поединка.

Ждать не стали – 19 августа стало известно, что Александр уходит из клуба. Новым тренером стал Николай Саавичев из системы «автозаводцев». Сейчас «Торпедо» может добиваться результатов лишь за счет глухой обороны – это прокатило с «Крыльями», почти прокатило с «Зенитом» и «Ростовом». В двух последних случаях соперники все же находили способ переправить мяч в сетку к концу встречи.

«Торпедо» после восьми туров остается в зоне прямого вылета. В выходные предстоит встретиться с «Уралом» — не менее мотивированной командой со схожим положением. За пределами этого матча неясно, когда черно-белые хотят добирать очки.

Николай Писарев – «Химки»

Писарев 10 августа сменил Юрана на посту главного тренера «Химок». И сразу столкнулся с давлением со стороны члена наблюдательного совета клуба Романом Терюшковым и, вероятно руководства. Роман прямо сказал, что в матче с «Ахматом» коллектива в «Химках» он не увидел – доверия к наставнику в его комментариях точно не чувствовалось. С развитием серии поражений Терюшков уже прямо заявлял – Писарев на волоске, решение будет приниматься по ближайшим матчам:

Еще посмотрим за 1-2 играми. Я тоже долго терпеть не намерен это. С «Ахматом» и «Локомотивом», при всем уважении к этим командам, надо брать свои очки. Проблема результатов из-за смены тренерского штаба? В этом есть проблема, да.

Так и произошло – после первого тура Кубка России Писарев покинул химчан, сейчас его пост занимает Спартак Гогниев, работавший ранее в «Алании». Начал все так же с поражения – может, хотя бы ему дадут время на выстраивание коллектива.

Марвин Комппер – «Локомотив»

Немец не был главным тренером лишь по причине отсутствия необходимой лицензии, о чем говорил Заур Хапов:

Циннбауэр активно принимает участие в тренировочном процессе, как и весь тренерский штаб. Понятно, что Комппер отвечает за все. У них совпадают видения, как и у всего тренерского штаба.

«Железнодорожники» отказывались от собственных игроков, перестраивали коллектив и по итогу остались ни с чем. Вспышка имени Ивана Игнатьева с «Оренбургом» так и не получила продолжения – разве что команда выбралась из зоны стыковых матчей. Такой статус явно не соответствует затратам на трансферы за 2021-2022 год.