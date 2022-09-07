«Лейпциг» уволил Тедеско

Доменико Тедеско покинул пост главного тренера «Лейпцига».
Также из клуба ушли Андреас Хинкель и Макс Урванчки.
В Бундеслиге «Лейпциг» одержал одну победу в пяти турах, а вчера команда крупно уступила «Шахтёру» в Лиге чемпионов.
Доменико Тедеско покинул пост главного тренера «Лейпцига».
Также из клуба ушли Андреас Хинкель и Макс Урванчки.
В Бундеслиге «Лейпциг» одержал одну победу в пяти турах, а вчера команда крупно уступила «Шахтёру» в Лиге чемпионов.
Ну а так что, ожидаемо. Но надо признать, что у Лейпцига очень многих раскупили, это уже не тот Лейпциг, который раньше круто играл, много забивал. Думаю смена тренера особо не поможет, может заведутся, но потом опять пойдет спад. Хотя, Нкунку остался, Гвардиол остался, Собослаи, Ольмо, Форсберг остались… а это практически тот же состав, что заканчивал в прошлом сезоне... Очень похоже на то, что весь штаб не умеет готовить команду в межсезонье, примеры Шальке, Лейпцига явное подтверждение.
Ну а так что, ожидаемо. Но надо признать, что у Лейпцига очень многих раскупили, это уже не тот Лейпциг, который раньше круто играл, много забивал. Думаю смена тренера особо не поможет, может заведутся, но потом опять пойдет спад. Хотя, Нкунку остался, Гвардиол остался, Собослаи, Ольмо, Форсберг остались… а это практически тот же состав, что заканчивал в прошлом сезоне... Очень похоже на то, что весь штаб не умеет готовить команду в межсезонье, примеры Шальке, Лейпцига явное подтверждение.