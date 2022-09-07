«Лейпциг» уволил Тедеско

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вчера, 12:04

покинул пост главного тренера «Лейпцига».

Также из клуба ушли и Макс Урванчки.

В Бундеслиге «Лейпциг» одержал одну победу в пяти турах, а вчера команда крупно уступила «Шахтёру» в Лиге чемпионов.