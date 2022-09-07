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«Лейпциг» уволил Тедеско

вчера, 12:04

Доменико Тедеско покинул пост главного тренера «Лейпцига».

Также из клуба ушли Андреас Хинкель и Макс Урванчки.

В Бундеслиге «Лейпциг» одержал одну победу в пяти турах, а вчера команда крупно уступила «Шахтёру» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:24
Почитал комментарии, в которых некоторые сватают тренера в наш чемпионат. Спешу разочаровать оптимистов. В свете его негативных высказываний о спец. операции России в Украине, Тедеско к нам НЕ приедет ни под каким соусом.
Пепс
Пепс
вчера в 17:48
Тедеска таки угробил Лейпциг... Вот ж физручилло, такая кинжальная симпотная команда была. Мин 15 посмотрел с Шахтёром... Тягомотный футбол такой стал... Игроки воще не понимали че с мячом делать (((((
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:58
Ну и чё, а ничего, ну и что, а ни что. Такая тренерская доля. Он сегодня шофер, завтра нет. Крепче за баранку держись шофер!
Бoрат
Бoрат
вчера в 15:54
Тедексо обычный физрук вредитель
Такую команду развалил
Какой же симпатичный футбол показывал Лейпциг
Несколько лет был в лидерах чемпионата Германии и в первый же год добирался до полуфинала ЛЧ
А тут крупно уступил какому то сраному шахтёру
Позорище
протон
протон
вчера в 15:28
Ожидаемо, с таким составом показывать такие отвратительные результаты. Как был прекрасен его Лейпциг в прошлом сезоне и как безобразен в нынешнем.
Как по мне это вообще не уровень Тедеско, Лейпциг с таким составом должен в пятерке быть, конечно прошлый сезон Нкунка затащил в соло можно сказать, вытащив Тедеско, но долго так не может продолжаться

Есть кризисные тренеры, команду вдохновляют и отдельный временной период она играет значительно лучше, чем до этого. Затем спад и все сложнее.
Тедеско молодой тренер и в его руках возможности для прогресса и перехода от тренера кризисного к тренеру стабильному.

Вполне ожидаемо, я очень удивился когда в прошлом году у Лейпцига прямо "попёрло" с Тедеско по другому не сказать, но теперь всё встало на свои места.
протон
протон
вчера в 15:23
Багаж Аленичева закончился
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:54
Да ладно...
Тут действительно кому то лучше промолчать, а не делать как Тедеско!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:49
Мостовой: «Теперь Тедеско вернется к Цорну в «Локомотив» – там много немцев»
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:45
Про Тедеско ничего не могу сказать. Просто ничего. Вероятно, он высказался так, как ему порекомендовали. Я относился к нему с уважением по спортивному принципу - по спортивному продолжаю так же относиться.

Повторюсь, он упал в глазах многих болельщиков. Я его не защищаю ни в коем случае. Мог промолчать или ответить, что не даёт комментариев. Но ответил так, как ответил. И это плохо!
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:32
Про какие футбольные успехи?
Он радовался, что Спартак отстранили и все российские клубы, а ты пишешь, что тебе обидно, что его уволили.
Я хоть и не люблю Спартак, в основном за пафос, но у меня есть чувство собственного достоинства и я за Спартак (Москва, Россия) и за все наши российские клубы.
Это мы у себя можем ругаться и ненавидеть друг друга, а перед ними мы должны быть вместе.
Поддержав отстранения Спартака он лично мне стал "кровным врагом", а ты спартач его поддерживаешь. Я этого понять не могу...
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:20, ред.
За эти слова многие кб сейчас недолюбливают Тедеско.

Но мы говорим про футбольные успехи. Так вот, приняв команду на 11 месте, Тедеско в итоге вывел Лейпциг в ЛЧ и завоевал с ними Кубок Германии. Неплохие достижения в топовом чемпионате, не правда ли?
Ну а в этом сезоне непонятно что происходит с командой. И после череды поражений последовало закономерное увольнение из Лейпцига. С Маршем до этого так же поступили. В Челси вон Тухеля уволили после поражения в ЛЧ. Это футбольная жизнь любого тренера.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:55
А когда Тедеско поддержал отстранения Спартака от еврокубков и откровенно радовался этому, тебе обидно не было?
Обычно таких людей презирают, а не переживают за них.

Кстати мой прогноз в нашей беседе относительно Тедеско и его пребывания в «РБ Лейпциг» сбылся на 100%.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:33
А где Зарема с поздравлениями?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 13:17
Так и надо п@дику,а то возобнил себя,тренером,еще и санкции поддержал,против нас!!
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 13:17, ред.
Как он там говорил? «Полностью поддерживаю отстранение Спартака от Еврокубков»? Ну в таком случае полностью поддерживаю отстранение этого тренеришки от руководства Лейпцигом и вообще любой футбольной деятельности.
Nazi
Nazi
вчера в 13:16
Леипциг здорово лажанулся с этим лохом :) Продуть разваленному Шахтеру, при том, что его покинул весь основной состав, да еще дома, да еще крупно :) Не всякому дано..
leonid_spb58
leonid_spb58
вчера в 13:14
по-нисходящей идёт....
AleS
AleS ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:08
Мне кажется футболисты слили Тедеско. Ну как они могли так проигрывать с таким сильным составом. Очень подозрительно
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 13:06
Допрыгался,так ему и надо
Maximus_01
Maximus_01
вчера в 13:01
Да уж вчерашняя первая групповая игра ЛЧ стала роковой для тренеров Лейпцига и Челси, могли бы дать 2-3 игры, не покажешь результат все вали, а тут нежданчиком, не красиво и обидно, но видать менеджменту клубов виднее!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:01
Допрыгался
Союзник противников
Союзник противников ответ Бонжорно (раскрыть)
вчера в 12:52
...и бундеслиги,если они дважды ступают в одну и ту же 96у.
barcamilan
barcamilan
вчера в 12:49
вот вам и тедеска
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 12:46
не останется Тедеско без работы, но возглавит клуб, который уже будет бороться за сохранение места в бундеслиге, а не в борьбе за лигу чемпионов. вот если провалится снова и его уволят из второй команды подряд за короткий срок, тогда уже его будут ждать низжие лиги Германии
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 12:43
молчание - золото! вот что должен усвоить Тедеско, до своего интервью про отстранение Спартака из лиги европы все мы Доминико любили и уважали...после этого удара ножом в спину красно - белого клуба мы его презираем больше...не наговори всякой ерунды в сми Тедеско рано или поздно снова возглавил бы Спартак, а сейчас будет побираться по нижним лигам Германии. всё равно пожелаем удачи в тренерской карьере Доминико, думаю он уже сам осознал, что наплевал в колодец из которого пил...сегодня лейпциг, завтра безработный, бумеранг в этом мире существует
Sadjon
Sadjon
вчера в 12:40
Ну это было очевидным итогом......
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:37
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 12:36
    Лукойл освободит место для фрица попрыгунчика, спартачи спят и видят его снова у руля.
    Zak11
    Zak11 ответ Бонжорно (раскрыть)
    вчера в 12:28
    РПЛ то тут при чем?
    vova505
    vova505
    вчера в 12:28
    Поздравляю его ненавистников
    Гость
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