Аморим: «Нам нужно завладеть мячом в матче с „Айнтрахтом“»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим дал комментарий перед матчем с «Айнтрахтом».
«Айнтрахт» опытнее, его будет поддерживать стадион. Поэтому нам нужно завладеть мячом и постараться использовать эти факторы в свою пользу.
Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим дал комментарий перед матчем с «Айнтрахтом».
«Айнтрахт» опытнее, его будет поддерживать стадион. Поэтому нам нужно завладеть мячом и постараться использовать эти факторы в свою пользу.
Проболтался...
Теперь Гласнер знает ,что нужно делать...
Проболтался...
Теперь Гласнер знает ,что нужно делать...