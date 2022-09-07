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Аморим: «Нам нужно завладеть мячом в матче с „Айнтрахтом“»

вчера, 14:45
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)0 : 3Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингМатч завершен

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим дал комментарий перед матчем с «Айнтрахтом».

«Айнтрахт» опытнее, его будет поддерживать стадион. Поэтому нам нужно завладеть мячом и постараться использовать эти факторы в свою пользу.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 16:11
Да что ж такое то..
Проболтался...
Теперь Гласнер знает ,что нужно делать...
jjxwc4q5cyye
jjxwc4q5cyye
вчера в 14:50
все понимаешь, теперь нужно только исполнить задуманное...
Гость
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