«Я не понимаю эту отставку». Фердинанд — об увольнении Тухеля

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси».
У Тухеля 60% побед. Не каждый тренер так может. Но «Челси» обозначил свою позицию. Каков их курс? Есть ли у них кто-то на замену?
Можно предположить, что это снизит рейтинг Тухеля и сделает его резюме менее весомым. Но он качественный специалист. Все футболисты, с которыми я общаюсь, говорят о нем только хорошее. Он честен и прямолинеен. Он знает, чего хочет. Я не понимаю эту отставку. Это не имеет смысла.
Поттеру очень рискованно идти в Челси. Велик шанс испортить карьеру молодому и перспективному тренеру.
Зидан не пойдёт. Ему эта ромашка нафиг не сдалась.
Почеттино хз, он в ПСЖ-то не справился. Тут рискует повторить историю.
Увольнение Тухеля для меня - большая ошибка и опрометчивое решение, после которого продолжат метаться от одного тренера к другому. Правда, не факт, что это принесёт хоть 1 трофей.
Тренеры долгожители не для Челси.
Тем более такие эмоциональные специалисты как Тухель или Конте. Они достигают результатов, но могут также быстро выгореть.
В случае с Тухелем мне кажется владельцы Челси не сделали большую ошибку, возможно стоило сначала найти замену.
Поттеру очень рискованно идти в Челси. Велик шанс испортить карьеру молодому и перспективному тренеру.
Зидан не пойдёт. Ему эта ромашка нафиг не сдалась.
Почеттино хз, он в ПСЖ-то не справился. Тут рискует повторить историю.
Увольнение Тухеля для меня - большая ошибка и опрометчивое решение, после которого продолжат метаться от одного тренера к другому. Правда, не факт, что это принесёт хоть 1 трофей.
Тренеры долгожители не для Челси.
Тем более такие эмоциональные специалисты как Тухель или Конте. Они достигают результатов, но могут также быстро выгореть.
В случае с Тухелем мне кажется владельцы Челси не сделали большую ошибку, возможно стоило сначала найти замену.