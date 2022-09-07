«Я не понимаю эту отставку». Фердинанд — об увольнении Тухеля

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» высказался об увольнении с поста главного тренера «Челси».

У Тухеля 60% побед. Не каждый тренер так может. Но «Челси» обозначил свою позицию. Каков их курс? Есть ли у них кто-то на замену?

Можно предположить, что это снизит рейтинг Тухеля и сделает его резюме менее весомым. Но он качественный специалист. Все футболисты, с которыми я общаюсь, говорят о нем только хорошее. Он честен и прямолинеен. Он знает, чего хочет. Я не понимаю эту отставку. Это не имеет смысла.