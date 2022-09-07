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«Я не понимаю эту отставку». Фердинанд — об увольнении Тухеля

вчера, 14:32

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси».

У Тухеля 60% побед. Не каждый тренер так может. Но «Челси» обозначил свою позицию. Каков их курс? Есть ли у них кто-то на замену?

Можно предположить, что это снизит рейтинг Тухеля и сделает его резюме менее весомым. Но он качественный специалист. Все футболисты, с которыми я общаюсь, говорят о нем только хорошее. Он честен и прямолинеен. Он знает, чего хочет. Я не понимаю эту отставку. Это не имеет смысла.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:43
Самое смешное перед началом трансферного окна увеличили влияние Тухеля на трансферы!!!!!! Томас успел подписать Обамеянга.
Поттеру очень рискованно идти в Челси. Велик шанс испортить карьеру молодому и перспективному тренеру.
Зидан не пойдёт. Ему эта ромашка нафиг не сдалась.
Почеттино хз, он в ПСЖ-то не справился. Тут рискует повторить историю.
Увольнение Тухеля для меня - большая ошибка и опрометчивое решение, после которого продолжат метаться от одного тренера к другому. Правда, не факт, что это принесёт хоть 1 трофей.

Тренеры долгожители не для Челси.
Тем более такие эмоциональные специалисты как Тухель или Конте. Они достигают результатов, но могут также быстро выгореть.

В случае с Тухелем мне кажется владельцы Челси не сделали большую ошибку, возможно стоило сначала найти замену.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:33
Это не твоё дело
Гость
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