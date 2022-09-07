Фердинанд рекомендует «Челси» пригласить Роджерса

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о том, кто мог бы прийти на смену Томасу Тухелю, который был уволен с поста главного тренера «Челси».

Это назначение было бы логичным и не очень странным. У него уже есть опыт работы в «Челси», а в других коллективах он проявил умение строить коллектив и брать трофеи.

Он брал Кубок Англии с «Лестером», который не находился в числе фаворитов. Да, сейчас у команды проблемы, но во многом они связаны с нехваткой приобретений. Но турнирная таблица не отражает тренерские способности Роджерса. Но смогут ли владельцы «Челси» проигнорировать это и пригласить наставника со дна таблицы чемпионата? Вряд ли они остановят свой выбор на этом тренере.