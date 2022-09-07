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Фердинанд рекомендует «Челси» пригласить Роджерса

вчера, 19:44

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о том, кто мог бы прийти на смену Томасу Тухелю, который был уволен с поста главного тренера «Челси».

Это назначение было бы логичным и не очень странным. У него уже есть опыт работы в «Челси», а в других коллективах он проявил умение строить коллектив и брать трофеи.

Он брал Кубок Англии с «Лестером», который не находился в числе фаворитов. Да, сейчас у команды проблемы, но во многом они связаны с нехваткой приобретений. Но турнирная таблица не отражает тренерские способности Роджерса. Но смогут ли владельцы «Челси» проигнорировать это и пригласить наставника со дна таблицы чемпионата? Вряд ли они остановят свой выбор на этом тренере.

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Все комментарии
Akatsuki72
Akatsuki72
сегодня в 00:21
Та ну нафиг, как временщика от безвыходности возможно, но он не потянет, тут использовав прошлый багаж играть не получится, тут нужно кардинально что-то менять. А его работу в Ливере мы помним. В Лестере Найджел оставил команду в хорошем состоянии, потом Раньери принял и слегка доработал, то же и Роджерс, а тут...
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:55
Здравствуйте.

Здесь мутного, как и тайного, ничего нет. Некоторые пользователи предпочитают играть сразу более чем одним аккаунтом. Это тот крайне редкий случай когда аккаунтом для игры действительно много.

Пользователь который ими управляет может написать здесь подтверждение на этот счёт если посчитает нужным. Это тот кто Вам известен неплохо.

Правила конкурса не запрещают данный подход к конкурсу.

Кроме того это лишь статистика не влияющая на течение конкурса, она влияет лишь на то что будет в той части рейтинга.

Всего доброго.
протон
протон
вчера в 19:49
В целом Роджерс отличный тренер, несмотря на спад Лестера в этом сезоне, но уже давно хочется посмотреть на Поттера в топ клубе, он ставит более атакующий футбол и у него как минимум будет больше идей, чем у Роджерса, плюс в долгосрочный перспективе, что является главным фактором для нового руководства Челси, Поттер выглядит намного предпочтительнее.
rqzcu762fzfe
rqzcu762fzfe
вчера в 19:46
Много стало Фердинанда
Гость
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