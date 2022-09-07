Фердинанд рекомендует «Челси» пригласить Роджерса

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о том, кто мог бы прийти на смену Томасу Тухелю, который был уволен с поста главного тренера «Челси».
Это назначение было бы логичным и не очень странным. У него уже есть опыт работы в «Челси», а в других коллективах он проявил умение строить коллектив и брать трофеи.
Он брал Кубок Англии с «Лестером», который не находился в числе фаворитов. Да, сейчас у команды проблемы, но во многом они связаны с нехваткой приобретений. Но турнирная таблица не отражает тренерские способности Роджерса. Но смогут ли владельцы «Челси» проигнорировать это и пригласить наставника со дна таблицы чемпионата? Вряд ли они остановят свой выбор на этом тренере.
Здесь мутного, как и тайного, ничего нет. Некоторые пользователи предпочитают играть сразу более чем одним аккаунтом. Это тот крайне редкий случай когда аккаунтом для игры действительно много.
Пользователь который ими управляет может написать здесь подтверждение на этот счёт если посчитает нужным. Это тот кто Вам известен неплохо.
Правила конкурса не запрещают данный подход к конкурсу.
Кроме того это лишь статистика не влияющая на течение конкурса, она влияет лишь на то что будет в той части рейтинга.
Всего доброго.
Здесь мутного, как и тайного, ничего нет. Некоторые пользователи предпочитают играть сразу более чем одним аккаунтом. Это тот крайне редкий случай когда аккаунтом для игры действительно много.
Пользователь который ими управляет может написать здесь подтверждение на этот счёт если посчитает нужным. Это тот кто Вам известен неплохо.
Правила конкурса не запрещают данный подход к конкурсу.
Кроме того это лишь статистика не влияющая на течение конкурса, она влияет лишь на то что будет в той части рейтинга.
Всего доброго.