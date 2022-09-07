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Стам: «Не верю, что Роналду согласен с ролью запасного»

вчера, 18:42

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Яп Стам не считает, что нападающий «дьяволов» Криштиану Роналду доволен ролью запасного.

Не знаю, станет ли это проблемой. Роналду — великолепный игрок. Он по-прежнему замечательный исполнитель, выдающийся бомбардир. Он присоединился к команде после предсезонной подготовки, когда не был в оптимальной форме, и тренер принимал решения, опираясь на исполнителей, которые находятся в хорошей форме и готовы выходить в стартовом составе, а также учитывая желание играть.

Не верю, что Роналду согласен с ролью запасного. Игрок его уровня и характера однажды задаст тренеру вопрос. Он образцовый профессионал, он еще поможет команде своими голами.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:19
В чём проблема? Роналду в нормальных игровых кондициях не хуже того же Рэшфорда будет, в том, что касается именно атаки. Да и роль выходящего со скамейки во втором тайме джокера вполне достойна и полезна для футболиста его возраста, как бы тут ни ёрничали эксперты в комментах. Кришу надо осознать себя в новых реалиях и начинать приносить пользу.
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 18:44
А в это мало кто и верит...:)))
Гость
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