Стам: «Не верю, что Роналду согласен с ролью запасного»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» не считает, что нападающий «дьяволов» доволен ролью запасного.

Не знаю, станет ли это проблемой. Роналду — великолепный игрок. Он по-прежнему замечательный исполнитель, выдающийся бомбардир. Он присоединился к команде после предсезонной подготовки, когда не был в оптимальной форме, и тренер принимал решения, опираясь на исполнителей, которые находятся в хорошей форме и готовы выходить в стартовом составе, а также учитывая желание играть.

Не верю, что Роналду согласен с ролью запасного. Игрок его уровня и характера однажды задаст тренеру вопрос. Он образцовый профессионал, он еще поможет команде своими голами.