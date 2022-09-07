Малуда: «Тухелю не дали времени. Это слишком жестоко»

Экс-полузащитник «Челси» Флоран Малуда оценил новость об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера «синих».
При Тухеле «Челси» был успешным. Я видел эти матчи, завоеванные трофеи, все это говорит о качестве команды. Однако Тухелю не дали времени, это жизнь. Это слишком жестоко.
Но я знаю, что завоевание титулов — приоритет клуба. Теперь вопрос в том, как это воплотить. Это новая эпоха. Тухель знает, как делать свою работу, что бы люди ни думали. Я болею за «Челси», и мне интересно, что будет дальше. Хочу пожелать клубу всего наилучшего. На данный момент я пытаюсь понять, какова их стратегия. Это любопытно.
Всё это, а ещё его страсть, поведение и великолепные интервью делают из него не просто хорошего тренера, но и отличного человека. До сих пор перед глазами его искренняя радость, как у ребёнка, когда он увидел баннер в свою честь. Спасибо, Томас, за всё и удачи в дальнейшей карьере.
Не думал, что настолько быстро после ухода Абрамовича и Грановской в Челси будут приниматься неочевидно импульсивные решения
А представляете, если бы Роналду всё таки перешёл в Челси?
Сейчас бы все писали о том какой он плохой, развалил очередной клуб, уволил очередного тренера.
Всё это, а ещё его страсть, поведение и великолепные интервью делают из него не просто хорошего тренера, но и отличного человека. До сих пор перед глазами его искренняя радость, как у ребёнка, когда он увидел баннер в свою честь. Спасибо, Томас, за всё и удачи в дальнейшей карьере.
Не думал, что настолько быстро после ухода Абрамовича и Грановской в Челси будут приниматься неочевидно импульсивные решения
А представляете, если бы Роналду всё таки перешёл в Челси?
Сейчас бы все писали о том какой он плохой, развалил очередной клуб, уволил очередного тренера.