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Малуда: «Тухелю не дали времени. Это слишком жестоко»

вчера, 19:29

Экс-полузащитник «Челси» Флоран Малуда оценил новость об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера «синих».

При Тухеле «Челси» был успешным. Я видел эти матчи, завоеванные трофеи, все это говорит о качестве команды. Однако Тухелю не дали времени, это жизнь. Это слишком жестоко.

Но я знаю, что завоевание титулов — приоритет клуба. Теперь вопрос в том, как это воплотить. Это новая эпоха. Тухель знает, как делать свою работу, что бы люди ни думали. Я болею за «Челси», и мне интересно, что будет дальше. Хочу пожелать клубу всего наилучшего. На данный момент я пытаюсь понять, какова их стратегия. Это любопытно.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:00
При нем Челси играл атакующий футбол, эти матчи с Реалом в ЛЧ супер
протон
протон
вчера в 19:41
То, что Тухель человек сложный, было известно давно, задолго до Челси. Тухель изначально договаривался с командой Абрамовича, и все игрища новых владельцев, очень вероятно, воспринимал, как отход от старых договорённостей, и не в свою пользу. Увеличение полномочий не всегда знак доверия, часто это просто способ проверить на изгиб. Поэтому тут нельзя ставить знак равенства. Недовольства игроков в клубах вроде Челси, где каждый считает себя супер-звездой, явление обычное. И, мне кажется, руководство, вынеся недовольство игроков в причины увольнения, вляполось по самую пряжку ремня - теперь любой другой тренер вынужден будет оглядываться на всеобщее довольство, что авторитета ему точно не прибавит. Зидан, имхо, подстраиваться точно не будет, а будет ещё жёстче. Ну, и наконец, время отставки выбрано абсолютно неудачно. Хуже не придумаешь Если уж такие нервные, надо было или раньше - как можно дальше от начала сезона, либо уж потерпеть, как минимум, до окончания группового этапа ЛЧ. Всё равно готовой замены Тухелю не нашли, а только начали подбирать. Короче - дурная голова рукам покоя не дает. Челси грядёт пара месяцев бардака, что и а всем сезоне скажется без сомнений.
bgkrk5hd3yp7
bgkrk5hd3yp7
вчера в 19:40
да что то не понятно, вроде бы получалось и вдруг все пошло под откос...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:39
Они ещё пожалеют о русском хозяине
протон
протон
вчера в 19:39
Тухель - лучший тренер Челси на моей памяти. Игра в первые пол года/год была отличная. Спасибо за победу в ЛЧ, где на каждой стадии плофа Челси был лучше своего соперника. Спасибо за место в четвёрке, когда клубу на всех фронтах перекрывали воздух по совсем не футбольным причинам. Спасибо за финалы внутренних кубков, хоть и проигранные, но ни в одном из них команда была не слабее соперника, а просто чуть менее удачливой.
Всё это, а ещё его страсть, поведение и великолепные интервью делают из него не просто хорошего тренера, но и отличного человека. До сих пор перед глазами его искренняя радость, как у ребёнка, когда он увидел баннер в свою честь. Спасибо, Томас, за всё и удачи в дальнейшей карьере.

Не думал, что настолько быстро после ухода Абрамовича и Грановской в Челси будут приниматься неочевидно импульсивные решения
А представляете, если бы Роналду всё таки перешёл в Челси?
Сейчас бы все писали о том какой он плохой, развалил очередной клуб, уволил очередного тренера.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:31
Жаль Тухеля,но он не пропадёт!
Гость
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