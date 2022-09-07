Малуда: «Тухелю не дали времени. Это слишком жестоко»

Экс-полузащитник «Челси» оценил новость об увольнении с поста главного тренера «синих».

При Тухеле «Челси» был успешным. Я видел эти матчи, завоеванные трофеи, все это говорит о качестве команды. Однако Тухелю не дали времени, это жизнь. Это слишком жестоко.

Но я знаю, что завоевание титулов — приоритет клуба. Теперь вопрос в том, как это воплотить. Это новая эпоха. Тухель знает, как делать свою работу, что бы люди ни думали. Я болею за «Челси», и мне интересно, что будет дальше. Хочу пожелать клубу всего наилучшего. На данный момент я пытаюсь понять, какова их стратегия. Это любопытно.