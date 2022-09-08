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Ван Бронкхорст: «Мы сражались, но наши ошибки дорого нам обошлись»

сегодня, 08:41
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)4 : 0Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)РейнджерсМатч завершен

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст подвел итог матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Аякса» (0:4).

Мы опустошены. Мы понимали, что в Лиге чемпионов нас ждет футбол иного уровня, это было видно. Необходимо быть полностью готовым к матчу.

Здесь выше скорости: прессинг, реакция, контроль мяча, скорость передач — все это на высшем уровне. В первом тайме это было особенно явно, однако нам не хватило мастерства. Мы сражались, но наши ошибки дорого нам обошлись.

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Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 08:49
А надо было играть в футбол..
Очень легко Аякс вынес юбконосцев...
Гость
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