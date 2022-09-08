Ван Бронкхорст: «Мы сражались, но наши ошибки дорого нам обошлись»

Главный тренер «Рейнджерс» подвел итог матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Аякса» (0:4).

Мы опустошены. Мы понимали, что в Лиге чемпионов нас ждет футбол иного уровня, это было видно. Необходимо быть полностью готовым к матчу.

Здесь выше скорости: прессинг, реакция, контроль мяча, скорость передач — все это на высшем уровне. В первом тайме это было особенно явно, однако нам не хватило мастерства. Мы сражались, но наши ошибки дорого нам обошлись.