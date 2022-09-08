Конте: «Ощущалось небольшое напряжение, но сейчас всё хорошо»

Главный тренер «Тоттенхэма» высказался о победе своей команды над «Марселем» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Особенный день. Перед игрой у нас был разговор с футболистами, чтобы напомнить им о проделанной работе и подготовке к матчу, который нам предстояло сыграть. Ощущалось небольшое напряжение, но сейчас все хорошо.