Конте: «Ощущалось небольшое напряжение, но сейчас всё хорошо»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о победе своей команды над «Марселем» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).
Особенный день. Перед игрой у нас был разговор с футболистами, чтобы напомнить им о проделанной работе и подготовке к матчу, который нам предстояло сыграть. Ощущалось небольшое напряжение, но сейчас все хорошо.
Странно видеть удачные результаты Антонио в Еврокубках) Надеюсь, и дальше будет продолжать побеждать. Группа вполне проходимая для лондонцев. Кто знает, вероятно, Конте в конечном счёте даже удастся сломать свою ауру неудачника в данной ипостаси))
Странно видеть удачные результаты Антонио в Еврокубках) Надеюсь, и дальше будет продолжать побеждать. Группа вполне проходимая для лондонцев. Кто знает, вероятно, Конте в конечном счёте даже удастся сломать свою ауру неудачника в данной ипостаси))