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Конте: «Ощущалось небольшое напряжение, но сейчас всё хорошо»

сегодня, 09:21
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о победе своей команды над «Марселем» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Особенный день. Перед игрой у нас был разговор с футболистами, чтобы напомнить им о проделанной работе и подготовке к матчу, который нам предстояло сыграть. Ощущалось небольшое напряжение, но сейчас все хорошо.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:26
Тухеля после матча в ЛЧ уволили, Клопп там барахтается, Тен Хаг мучается с Роналду, и только топарь Конте красиво двигается в своём режиме, без давления и скандалов!
Странно видеть удачные результаты Антонио в Еврокубках) Надеюсь, и дальше будет продолжать побеждать. Группа вполне проходимая для лондонцев. Кто знает, вероятно, Конте в конечном счёте даже удастся сломать свою ауру неудачника в данной ипостаси))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:33
Ждем второй тур. Легко никому не будет.
monah-10
monah-10
сегодня в 09:24, ред.
Возглавит группу, дальше посмотрим.
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