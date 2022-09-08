«Арсенал» обыграл «Цюрих» в первом туре Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» победил на выезде «Цюрих» в первом туре Лиги Европы со счётом 2:1.
В первом тайме Эдди Нкетиа ассистировал Маркиньосу, а во второй половине игры они поменялись ролями и уже бразилец отдал голевой пас на английского форварда. У «Цюриха» гол с пенальти в конце первого тайма забил Круезиу.
Маркиньос красавец, гол и голевая👍💪
Габоиэль, тот что защитник продолжает привозить, пора бы ему на лавке посидеть. Еще раз всех с победой!
Маркиньос красавец, гол и голевая👍💪
Габоиэль, тот что защитник продолжает привозить, пора бы ему на лавке посидеть. Еще раз всех с победой!