«Арсенал» обыграл «Цюрих» в первом туре Лиги Европы

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вчера, 21:39

Лондонский «Арсенал» победил на выезде «Цюрих» в первом туре Лиги Европы со счётом 2:1.

В первом тайме Эдди Нкетиа ассистировал Маркиньосу, а во второй половине игры они поменялись ролями и уже бразилец отдал голевой пас на английского форварда. У «Цюриха» гол с пенальти в конце первого тайма забил Круезиу.