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«Арсенал» обыграл «Цюрих» в первом туре Лиги Европы

вчера, 21:39
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Лондонский «Арсенал» победил на выезде «Цюрих» в первом туре Лиги Европы со счётом 2:1.

В первом тайме Эдди Нкетиа ассистировал Маркиньосу, а во второй половине игры они поменялись ролями и уже бразилец отдал голевой пас на английского форварда. У «Цюриха» гол с пенальти в конце первого тайма забил Круезиу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:57
Маркиньос был лучшим на поле, талант у парня виден. Очень физически мощный для 19 лет, а такие на фланге в ротации всегда нужны. Ну и 3,5 миллиона всего! «Арсенал» был хорош на контроле мяча и подборах, неплохой матч по содержанию для смешанного состава: кто-то отдохнул, кто-то лечится, кто-то получил игровую практику Всех канониров с победой.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:46
Пушкари, с победой нас!!! Приятный конечно же результат, но осадок все же есть, при полном "доминировании" на поле, реализация моментов очень низкая! Такие матчи как сегодя должны заканчивать уже в первом тайме, вместо этого привоз ну или нелепый фол и снова Валидол....!
Маркиньос красавец, гол и голевая👍💪
Габоиэль, тот что защитник продолжает привозить, пора бы ему на лавке посидеть. Еще раз всех с победой!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:41
Канониры впорядке, с огромным запасом переиграли
Гость
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