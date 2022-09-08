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Гол Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Порту»

сегодня, 00:02
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

«Атлетико» обыграл «Порту» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 82-й минуте красную карточку получил нападающий «Порту» Мехди Тареми. На 92-й минуте гол забил защитник «Атлетико» Марио Эрмосо. На 95-й минуте «Порту» сумел отыграться, пенальти реализовал полузащитник Матеус Урибе. Однако на 101-й минуте нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн принёс победу своей команде.

В другом матче группы В «Брюгге» обыграл «Байер».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Ledokol64
Ledokol64
сегодня в 01:28
А, что ж он не добавил минут этак 120?
Видать кому-то нужно было "ТБ2,5".
Молодец, отработал. 👋👏
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:55
Нормально так...
Илья85
Илья85 ответ True Story (раскрыть)
сегодня в 00:34
Матч смотрел ?
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 00:30
Представьте завтрашнее лицо тех, у кого на этом матче на 90 минуте пролетали экспрессы, и они, плюнув, ушли спать :)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:29
Судья случайно не уснул после 90-й минуты?
Nazi
Nazi
сегодня в 00:20
А раньше что делали, рукоблудствовали 90 минут наверно..
True Story
True Story
сегодня в 00:16
Судья клоун конечно, время добавлял пока атлетосы не выиграют
Loko57
Loko57
сегодня в 00:14
10 минут решили весь исход!
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 00:10
Шикарная концовка матча - три гола после 90 минуты.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:09
Вот это триллер в добавленное время
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:07
Все 3 гола после 90-й минуты)
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