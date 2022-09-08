Гол Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Порту»

«Атлетико» обыграл «Порту» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
На 82-й минуте красную карточку получил нападающий «Порту» Мехди Тареми. На 92-й минуте гол забил защитник «Атлетико» Марио Эрмосо. На 95-й минуте «Порту» сумел отыграться, пенальти реализовал полузащитник Матеус Урибе. Однако на 101-й минуте нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн принёс победу своей команде.
В другом матче группы В «Брюгге» обыграл «Байер».
Видать кому-то нужно было "ТБ2,5".
Молодец, отработал. 👋👏
Видать кому-то нужно было "ТБ2,5".
Молодец, отработал. 👋👏