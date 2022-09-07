Дубль Ришарлисона принёс «Тоттенхэму» победу над «Марселем»

«Тоттенхэм» обыграл «Марсель» (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
На 48-й минуте красную карточку получил защитник «Марселя» Шансель Мбемба. На 76-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон вывел свою команду вперёд, а на 81-й минуте Ришарлисон оформил дубль.
В другом матче группы D «Спортинг» обыграл «Айнтрахт».
До удаления Марсель владел игрой
До удаления Марсель владел игрой
Уровень команд несопоставим, как и уровень чемпионатов
Уровень команд несопоставим, как и уровень чемпионатов