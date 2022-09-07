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Дубль Ришарлисона принёс «Тоттенхэму» победу над «Марселем»

вчера, 23:52
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

«Тоттенхэм» обыграл «Марсель» (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 48-й минуте красную карточку получил защитник «Марселя» Шансель Мбемба. На 76-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон вывел свою команду вперёд, а на 81-й минуте Ришарлисон оформил дубль.

В другом матче группы D «Спортинг» обыграл «Айнтрахт».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:17, ред.
Смотрю итальянец всерьёз намерен мозг повыносить корифеям как в АПЛ, так и в Европе.
протон
протон
сегодня в 00:06
Ришарлисон красава, как он заиграл у Конте,
3ton
3ton
сегодня в 00:03
Удаление повлияло на матч и на исход встречи .
До удаления Марсель владел игрой
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:58
Тоттенхэм спокойно, на классе, не напрягаясь
Уровень команд несопоставим, как и уровень чемпионатов
Nazi
Nazi
вчера в 23:57
Несчастный Бернар Твпи ворочвется в гробу при виде этого Марселя, который только позорит Францию...
Гость
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