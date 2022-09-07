Хет-трик Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Викторию» Пльзень

«Барселона» обыграла «Викторию» Пльзень (5:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
На 13-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Барселоны» Франк Кессье. На 34-й минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество каталонского клуба. На 44-й минуте полузащитник «Виктории» Ян Сикора отыграл один мяч. В дополнительное к первому тайму время Левандовски оформил дубль, а на 67-й минуте Роберт записал на свой счёт хет-трик. На 71-й минуте форвард «Барселоны» Ферран Торрес отправил пятый мяч в ворота «Виктории».
В другом матче группы С «Бавария» обыграла «Интер».
Сейчас ситуация другая,другие игроки,победят и Баварию.
Сейчас ситуация другая,другие игроки,победят и Баварию.
Обязаны были побеждать такого соперника дома, они это и сделали, дальше будет конечно сложнее, особенно с Баварией. Но в этом году все выглядит не так безнадёжно, как в прошлом)
Есть первый хет трик у Левы в Барселоне, с чем его и поздравляем, отлично начал сезон) надеюсь, что не сбавит обороты.
Обязаны были побеждать такого соперника дома, они это и сделали, дальше будет конечно сложнее, особенно с Баварией. Но в этом году все выглядит не так безнадёжно, как в прошлом)
Есть первый хет трик у Левы в Барселоне, с чем его и поздравляем, отлично начал сезон) надеюсь, что не сбавит обороты.
Пока подтверждает свой высочайший уровень! 👍
Пока подтверждает свой высочайший уровень! 👍
Всех с победой
Всех с победой