Хет-трик Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Викторию» Пльзень

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вчера, 23:54

«Барселона» обыграла «Викторию» Пльзень (5:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 13-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Барселоны» Франк Кессье. На 34-й минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество каталонского клуба. На 44-й минуте полузащитник «Виктории» Ян Сикора отыграл один мяч. В дополнительное к первому тайму время Левандовски оформил дубль, а на 67-й минуте Роберт записал на свой счёт хет-трик. На 71-й минуте форвард «Барселоны» Ферран Торрес отправил пятый мяч в ворота «Виктории».

В другом матче группы С «Бавария» обыграла «Интер».