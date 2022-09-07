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Хет-трик Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Викторию» Пльзень

вчера, 23:54
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 1Логотип футбольный клуб Виктория (Пльзень)ВикторияМатч завершен

«Барселона» обыграла «Викторию» Пльзень (5:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 13-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Барселоны» Франк Кессье. На 34-й минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество каталонского клуба. На 44-й минуте полузащитник «Виктории» Ян Сикора отыграл один мяч. В дополнительное к первому тайму время Левандовски оформил дубль, а на 67-й минуте Роберт записал на свой счёт хет-трик. На 71-й минуте форвард «Барселоны» Ферран Торрес отправил пятый мяч в ворота «Виктории».

В другом матче группы С «Бавария» обыграла «Интер».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:43
Виктория - это не соперник.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:34
Разгром полнейший.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:26
Когда последний год Месси играл и когда ушел,некому было забивать,промахивались постоянно,Месси уставал давать голевые пасы но без толку,как будто боялись ворот.
Сейчас ситуация другая,другие игроки,победят и Баварию.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:25
С победой каталонцев и всех болельщиков!!! Роберт Левандовски наколотил 3 гола, оформил свой первый хет-трик за каталонский клуб. Это конечно очень крутой результат, но Виктория Пльзень это не тот соперник, но ком можно мерить силу таких игроков, как Роберт Левандовски. Посмотрим, что поляк покажет против сильных соперников. Группа у них нормально сильная. Но Бавария и Барселона скорее всего выйдут из группы, потому что Интер не впечатляет. Интересно будет смотреть матч Баварии против Барселоны, как раз Роберт будет играть против своего бывшего клуба, с которым он добился самого главного в своей карьере.
Miles Morales
Miles Morales
сегодня в 00:12
Барсу с победой,Левандовски хорош.В очередной раз доказал позорный поступок французов отдавших ЗМ балласту с 6 голами в лиге фермеров.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:05
Барсу с победой! Но про Леву пока помолчу, не тот соперник. Ждем игр с Баварией.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:05
Всех болельщиков Барсы с победой!)
Обязаны были побеждать такого соперника дома, они это и сделали, дальше будет конечно сложнее, особенно с Баварией. Но в этом году все выглядит не так безнадёжно, как в прошлом)
Есть первый хет трик у Левы в Барселоне, с чем его и поздравляем, отлично начал сезон) надеюсь, что не сбавит обороты.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:03
Размялись...
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:02
Румменниге: "Как там дела у Левандовски в Барселоне"?
Пока подтверждает свой высочайший уровень! 👍
3ton
3ton
сегодня в 00:01
Уверенно победили .
Всех с победой
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:58
Рад, что в Лигу Чемпионов вернулась сильная Барселона
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 23:58
Матчи с Баварией обещают быть интересными
нечитайло
нечитайло
вчера в 23:58
Не зря перешёл
Гость
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