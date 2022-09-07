«Бавария» в гостях одержала победу над «Интером»

«Интер» дома проиграл «Баварии» (0:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Первый гол в игре на 25-й минуте забил нападающий «Баварии» Лерой Сане. На 66-й минуте защитник «Интера» Данило Д'Амброзио отправил мяч в свои ворота.
В другом матче группы С «Барселона» обыграла «Викторию» Пльзень.
Причём сам Урфин - это вечно тормозящий с заменами Индзаги, а солдаты: Джеко, Думфрис и Корреа. Что эти трое делают в составе "нерадзурри" для меня так и осталось непонятным. Люди ни по мячу ударить не могут, ни передачу отдать, ни тупо пробить, когда позиция ударная. Футбольная импотенция через призму их игры какая то.
Остальных не деревянных (Д амброзио, Шкриньяра, Брозовича и Мартинеса) откровенно жалко. Ребята выложились в холостую.
Причём сам Урфин - это вечно тормозящий с заменами Индзаги, а солдаты: Джеко, Думфрис и Корреа. Что эти трое делают в составе "нерадзурри" для меня так и осталось непонятным. Люди ни по мячу ударить не могут, ни передачу отдать, ни тупо пробить, когда позиция ударная. Футбольная импотенция через призму их игры какая то.
Остальных не деревянных (Д амброзио, Шкриньяра, Брозовича и Мартинеса) откровенно жалко. Ребята выложились в холостую.