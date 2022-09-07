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«Бавария» в гостях одержала победу над «Интером»

вчера, 23:52
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Интер» дома проиграл «Баварии» (0:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 25-й минуте забил нападающий «Баварии» Лерой Сане. На 66-й минуте защитник «Интера» Данило Д'Амброзио отправил мяч в свои ворота.

В другом матче группы С «Барселона» обыграла «Викторию» Пльзень.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:18
Вообщем то ожидаемо
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:04, ред.
Если коротко в этом матче про Интер, то можно ограничится одной фразой из названия детской книжки: "Урфин Джюс и его деревянные солдаты".
Причём сам Урфин - это вечно тормозящий с заменами Индзаги, а солдаты: Джеко, Думфрис и Корреа. Что эти трое делают в составе "нерадзурри" для меня так и осталось непонятным. Люди ни по мячу ударить не могут, ни передачу отдать, ни тупо пробить, когда позиция ударная. Футбольная импотенция через призму их игры какая то.
Остальных не деревянных (Д амброзио, Шкриньяра, Брозовича и Мартинеса) откровенно жалко. Ребята выложились в холостую.
3ton
3ton
сегодня в 00:04
Ожидаемая победа Баварии .
Интер с дыркой в обороне в ЛЕ путь
Гость
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