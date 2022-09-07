«Наполи» разгромил «Ливерпуль»

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вчера, 23:53

«Наполи» обыграл «Ливерпуль» (4:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 5-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Наполи» Петр Зелински с пенальти. На 18-й минуте нападающий неаполитанского клуба Виктор Осимхен не реализовал одиннадцатиметровый. На 31-й минуте полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо Ангисса удвоил преимущество своей команды, а на 44-й минуте нападающий «Наполи» Джованни Симеоне довёл счёт до разгромного, забив с передачи Хвичи Кварацхелии. На 47-й минуте Петр Зелински оформил дубль. На 49-й минуте «Ливерпуль» сумел отыграть один гол, отметился Луис Диас.

В другом матче группы А «Аякс» обыграл «Рейнджерс».