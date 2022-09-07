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«Наполи» разгромил «Ливерпуль»

вчера, 23:53
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)4 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Наполи» обыграл «Ливерпуль» (4:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 5-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Наполи» Петр Зелински с пенальти. На 18-й минуте нападающий неаполитанского клуба Виктор Осимхен не реализовал одиннадцатиметровый. На 31-й минуте полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо Ангисса удвоил преимущество своей команды, а на 44-й минуте нападающий «Наполи» Джованни Симеоне довёл счёт до разгромного, забив с передачи Хвичи Кварацхелии. На 47-й минуте Петр Зелински оформил дубль. На 49-й минуте «Ливерпуль» сумел отыграть один гол, отметился Луис Диас.

В другом матче группы А «Аякс» обыграл «Рейнджерс».

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:36
Это однозначно провальные старты как в АПЛ так и в ля...проигрывая 4:1 катали мяч назад и поперек словно выигрывали....Алиссон, Робертсон, Луис Диас, Милнер эти игроки показывали желание, остальные ни о чем, полное безразличие в глазах....Салах мертвый, Фирма уже давно не тот...плюс травмы постоянные....
Этот сезон ни каких перспектив, о каком соперничестве с МС может идти речь?!?
Взяли Суперкубок Англии уже хорошо, остальное скорее всего все мимо
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 00:24
Наполи < Спартак
Спартак < Ливерпуль
Ливерпуль < Наполи

Треугольник замкнулся :)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:17
С более чем заслуженной победой неаполитанцев и всех болельщиков!!! Ливерпуль так сильно сдал, после ухода Садио Мане. Вообще не ожидал, что Ливерпуль так сильно сдаст в этом сезоне. Ведь в прошлом сезоне подопечные Юргена Клоппа до последнего матча боролись и за Лигу Чемпионов УЕФА, и за АПЛ. А в этом сезоне, навряд ли они пройдут дальше 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА, и максимум топ-5 АПЛ. Если конечно они не поменяют всё существенно. А Наполи конечно же удивляет в этом сезоне. Может они всё таки наконец-то возьмут скудетто?
амурец
амурец
сегодня в 00:16
Да уж неожиданно
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 00:11
Наполи мог и больше забить в первом тайме, повезло красным. Трент с Гомесом мрак полный, особенно Джо. Раньше хорошо играл, но после серии травм окончательно сдулся, теперь максимум игрок замены. Хвича издевался над ним как хотел.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 00:07
Да вобщем понятно через кого игра шла в Ливере, без Мане явно не то
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:06
Раскатали...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:03
Такой Ливерпуль будет бороться максимум за 3 место в группе. Наполи раскатали их как котят просто.
А с Салахом нужно еще контракт продлить. Мане вовремя ушел, в Баварии он себя еще покажет.
Ждем слов Клоппа.
протон
протон
сегодня в 00:02
У Клоппа слишком большой кредит доверия , не уволят его . Тухеля зря уволили . Челси был в 5 очках от 1 места .
Capral
Capral
вчера в 23:58
Давно мне не приходилось видеть, такой убогий беспомощный Ливерпуль. Играли как в потёмках. Все-таки немецкая прямолинейность Клоппа сказывается....
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:58
Спалетти респект!
Nazi
Nazi
вчера в 23:58
Что за псих этот спалетти м его за ногу, да дай сыграть хоть один полный матч Хвиче.... 16ь..
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:56
Наполи красавчики, очень достойный результат
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:55
Похоже Ливерпулю придется бороться с Рейнджерс за третье место в группе
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:55
Неожиданно!
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 23:54
Ливерпуль какой-то Локомотив...
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