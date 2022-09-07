«Брюгге» обыграл «Байер» (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол в матче на 42-й минуте забил защитник «Брюгге» Абакар Силла.
В другом матче группы В «Атлетико» обыграл «Порту».
«Брюгге» обыграл «Байер» (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол в матче на 42-й минуте забил защитник «Брюгге» Абакар Силла.
В другом матче группы В «Атлетико» обыграл «Порту».
Удивительно, что они вообще в ЛЧ попали
Удивительно, что они вообще в ЛЧ попали