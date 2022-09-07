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«Брюгге» обыграл «Байер»

вчера, 23:51
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге1 : 0Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Брюгге» обыграл «Байер» (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол в матче на 42-й минуте забил защитник «Брюгге» Абакар Силла.

В другом матче группы В «Атлетико» обыграл «Порту».

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Nazi (раскрыть)
сегодня в 00:23
Вы имели ввиду бельгийский?
Nazi
Nazi
сегодня в 00:21
Немецкий чемп скоро обгонит французский...
протон
протон
сегодня в 00:07
Что-то Байер не ахти в этом сезоне(
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:59
Байер позорище конечно
Удивительно, что они вообще в ЛЧ попали
Гость
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