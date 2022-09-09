Рианчо: «Мевля будет творить историю в „Спартаке“»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о переходе в московский клуб защитника Михи Мевли.
Мевля раньше творил историю в «Зените», а теперь может делать то же самое и в «Спартаке»! Он не предатель, а профессиональный футболист — должен работать там, куда его позовут.
Болельщики «Спартака» должны понимать, что это футбол. Они прекрасно помнят трансферы игроков из «Зенита» в «Спартак» и по обратному пути. Им надо поддерживать свою команду.
Это не Ростов, где партнёры играли в другой футбол и не Зенит с его возможностями. Посмотрю, что из Михи получится в Спартаке.
Это не Ростов, где партнёры играли в другой футбол и не Зенит с его возможностями. Посмотрю, что из Михи получится в Спартаке.