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Рианчо: «Мевля будет творить историю в „Спартаке“»

сегодня, 12:18

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о переходе в московский клуб защитника Михи Мевли.

Мевля раньше творил историю в «Зените», а теперь может делать то же самое и в «Спартаке»! Он не предатель, а профессиональный футболист — должен работать там, куда его позовут.

Болельщики «Спартака» должны понимать, что это футбол. Они прекрасно помнят трансферы игроков из «Зенита» в «Спартак» и по обратному пути. Им надо поддерживать свою команду.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:54
Это бредячий позитив)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:07
Спартак, это слишком больно. Ошибки, как огонь и ветер. Нужно отдавать отчёт и понимать, куда приходишь, рассчитывать свои силы, силы партнёров в его амплуа.
Это не Ростов, где партнёры играли в другой футбол и не Зенит с его возможностями. Посмотрю, что из Михи получится в Спартаке.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:49
Посмотрим,что он тут натворит.
makkie
makkie
сегодня в 12:46
Солнечный дядечка Рианчо в очередной раз ерунду городит.
Не надоело брать у него интервью? Это ж ходячий позитив!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:28
Пакостить он будет, привозить
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:21
Что он несёт?
Гость
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