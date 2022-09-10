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«Бавария» не смогла одолеть «Штутгарт»

сегодня, 18:26
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 2Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгартМатч завершен

«Бавария» и «Штутгарт» не смогли выявить победителя в матче 6-го тура Бундеслиги (2:2).

На 36-й минуте счет открыл Матис Тель. Игрок стал самым молодым автором гола мюнхенского клуба в Бундеслиге, французу 17 лет и 136 дней. Ответный мяч забил Крис Фюрих на 57-й. Хозяев вывел вперед Джамал Мусиала на 60-й минуте. Ничейный результат установил Сехру Гуйрасси на 90+2-й минуте с пенальти.

После матча «Бавария» лидирует в чемпионате Германии (12 очков), «Штутгарт» идет на 13-м месте (5 очков).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
сегодня в 20:18
Ничего против Баварии не имею
Но их неудачи в чемпионате Германии радуют с точки зрения интриги в борьбе за золото и ЛЧ
Тоска смертная, когда в начале весны отрыв +15
А так, все же есть надежда на интересную бундес весну
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 20:15
Надо тухеля в Мюнхен
SonicStar
SonicStar
сегодня в 19:46
А кто то говорил, что Левандовски Баварии и не нужен, даже лучше играть будут ) чемп Бавария конечно возьмёт, но только потому что другие играют плохо. Но глупо отрицать, что отсутствие Роберта Бавария не заметит
3ton
3ton
сегодня в 19:41, ред.
Первые туры - Бавария не заметила отсуствие Левандовского ))

Уже третья ничья подряд, а пока выраженного напа не видно и кто будет стабильно забивать.

Конечно с таким подбором игроков Бавария обязана брать Бундеслигу и с запасом , но проблемы видны уже третью игру.

Дырявый Интер можно было и вторым составом обыгрывать. Там походу Инзаги на выход.
dok66
dok66
сегодня в 19:19
Роберт ушел , а никто не пришел . Все закономерно .
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
сегодня в 19:00
А мне нравится Бавария без нормального ЦФ.

АХАХАХАХАХА

Они думали на скорости будут разрывать всех быстрыми техничными игроками.
А не тут то было.

АХАХАХАХАХА

Забивать то некому, нет голеадора.

АХАХАХАХАХА
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 18:52
Лига чемпионов,все силы отобрала!!
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 18:50
Слабенько...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:39
Такого не мог предугадать никто.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:27
Третья ничья однако
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