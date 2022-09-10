«Бавария» не смогла одолеть «Штутгарт»

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сегодня, 18:26

«Бавария» и «Штутгарт» не смогли выявить победителя в матче 6-го тура Бундеслиги (2:2).

На 36-й минуте счет открыл Матис Тель. Игрок стал самым молодым автором гола мюнхенского клуба в Бундеслиге, французу 17 лет и 136 дней. Ответный мяч забил Крис Фюрих на 57-й. Хозяев вывел вперед Джамал Мусиала на 60-й минуте. Ничейный результат установил Сехру Гуйрасси на 90+2-й минуте с пенальти.

После матча «Бавария» лидирует в чемпионате Германии (12 очков), «Штутгарт» идет на 13-м месте (5 очков).