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Бывший футболист «Фиорентины» Кузманович: «Кокорин — великий игрок»

сегодня, 16:03

Бывший футболист «Фиорентины» Здравко Кузманович высказался о переходе нападающего Александра Кокорина в «Арис».

Кокорин? Не особенно слежу за чемпионатом Италии в последний год, но помню, что он очень хороший игрок. Я слышал, что он перешел в «Арис», но у него есть все качества для команды получше. Почему он не подошел «Фиорентине»? Точно не знаю, но предполагаю что из‑за «физики». Как по мне, он великий игрок. Но иногда тебе нужно больше удачи. Может быть, у него не получилось до конца адаптироваться во Флоренции. Теперь его ждут перемены. Знаю, что Кевин Кураньи сделал его трансфер в «Арис». Он помог ему. Это хороший трансфер — рад за Кевина и самого игрока.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
сегодня в 17:16
Конечно великий
Минута его игрового времени стоит дороже, чем у Месси , Роналду, Холланда и Мбаппе
ga9e5e58g6g8
ga9e5e58g6g8
сегодня в 16:18
Был когда-то!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:15
Похоже Здравко вообще не в курсАх))
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 16:10
Великому чемпионату - великие игроки !!!
протон
протон
сегодня в 16:09
Однозначно великий. Никто не спорит)
Гость
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