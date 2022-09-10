Бывший футболист «Фиорентины» Кузманович: «Кокорин — великий игрок»

Бывший футболист «Фиорентины» высказался о переходе нападающего в «Арис».

Кокорин? Не особенно слежу за чемпионатом Италии в последний год, но помню, что он очень хороший игрок. Я слышал, что он перешел в «Арис», но у него есть все качества для команды получше. Почему он не подошел «Фиорентине»? Точно не знаю, но предполагаю что из‑за «физики». Как по мне, он великий игрок. Но иногда тебе нужно больше удачи. Может быть, у него не получилось до конца адаптироваться во Флоренции. Теперь его ждут перемены. Знаю, что Кевин Кураньи сделал его трансфер в «Арис». Он помог ему. Это хороший трансфер — рад за Кевина и самого игрока.