Кураньи: «Переход в „Арис“ был очень важен для Кокорина»

Бывший футболист «Динамо» высказался о переходе нападающего в «Арис».

Переход в «Арис» был очень важен для Кокорина. В «Фиорентине» он не играл, ему нужно было начать играть снова. Александр хорошо чувствует себя на поле, уже сработался с командой на тренировках. Кокорин отдал передачу, надеюсь, в следующей игре забьёт гол.

Все партнёры по команде помогают ему освоиться. У Александра много качеств, он быстро сведёт дружбу с партнёрами по команде и сможет выиграть много матчей.