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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеКипр. Первый дивизион 2022/2023

Кураньи: «Переход в „Арис“ был очень важен для Кокорина»

сегодня, 14:57

Бывший футболист «Динамо» Кевин Кураньи высказался о переходе нападающего Александра Кокорина в «Арис».

Переход в «Арис» был очень важен для Кокорина. В «Фиорентине» он не играл, ему нужно было начать играть снова. Александр хорошо чувствует себя на поле, уже сработался с командой на тренировках. Кокорин отдал передачу, надеюсь, в следующей игре забьёт гол.

Все партнёры по команде помогают ему освоиться. У Александра много качеств, он быстро сведёт дружбу с партнёрами по команде и сможет выиграть много матчей.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 15:50
Где-то мы это слышали
Loko57
Loko57
сегодня в 15:38
Видимо устал что все над ним смеются!
shlomo
shlomo
сегодня в 15:05
Эх Кевин. .... он уже давно забил... забил на футбол...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:04
Да Сашок быстро корешей заведет!
cu82sptdefd7
cu82sptdefd7
сегодня в 15:03
неужели вышел и сыграл, удивительно...
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