Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Спортдир «Майнца» об увольнении Тухеля: «„Челси“ пожалеет об этом»

сегодня, 17:03

Спортивный директор «Майнца» Кристиан Хайдель высказался об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси».

Это увольнение – аргумент против вмешательства инвесторов в футбол.

Это было исключительно решение инвестора Тодда Боэли. Кое-кто, не разбирающийся в футболе, наверное, решил, что шестое место – это недостаточно, и всего лишь после шести игр решил пригласить кого-то другого. Думаю, причина в этом.

Однако такого хорошего тренера тяжело найти — в «Челси» пожалеют о своем решении.

Ранее по теме высказался наставник «Арсенала».

Все новости
Анчелотти: «Футбол меняется и становится более вертикальным»
Сегодня, 17:14
Бывший футболист «Фиорентины» Кузманович: «Кокорин — великий игрок»
Сегодня, 16:03
Кураньи: «Переход в „Арис“ был очень важен для Кокорина»
Сегодня, 14:57
Пейчинович считает, что сборной России нужно сыграть матч против Сербии
Сегодня, 14:10
Неймар назвал ван Дейка одним из самых сложных соперников
Сегодня, 10:32
Зуканович: «Тот, кто сыграет с Россией, больше не должен играть за Боснию»
Сегодня, 00:25
Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 17:21
Может быть так, а может быть и не так.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 17:13
Звучит, как угроза
Elliada
Elliada
сегодня в 17:09
Новый владелец рассматривает Челси, как бизнес. Ему важна прибыль, а не трофеи. Думаю, Челси не попадет в ЛЧ по окончании сезона
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 