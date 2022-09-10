Спортдир «Майнца» об увольнении Тухеля: «„Челси“ пожалеет об этом»

Спортивный директор «Майнца» Кристиан Хайдель высказался об увольнении с поста главного тренера «Челси».

Это увольнение – аргумент против вмешательства инвесторов в футбол.

Это было исключительно решение инвестора Тодда Боэли. Кое-кто, не разбирающийся в футболе, наверное, решил, что шестое место – это недостаточно, и всего лишь после шести игр решил пригласить кого-то другого. Думаю, причина в этом.

Однако такого хорошего тренера тяжело найти — в «Челси» пожалеют о своем решении.