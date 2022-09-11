Генич: «Вратари Медиалиги сильнее, чем Алексеев из „Урала“»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич раскритиковал голкипера «Урала» Никиту Алексеева, который сыграл против «Торпедо».
«В Медиалиге вратари сильнее, чем сегодняшний у „Урала“. Караул. И даже отбитый пенальти его не оправдывает», – написал Генич.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич раскритиковал голкипера «Урала» Никиту Алексеева, который сыграл против «Торпедо».
«В Медиалиге вратари сильнее, чем сегодняшний у „Урала“. Караул. И даже отбитый пенальти его не оправдывает», – написал Генич.
Этих вот гореэкспертов типа Чердака и Журавеля или недофутболистов типа Генича лучше вообще не слушать, кровь из ушей, а эго размером с гору Джомолунгма. Вот Слуцкого я бы послушал, или того же Стаса. Они хоть и в целом в футболе разбираются, и вратарей не принижают, так как сами были ими и могут давать экспертную оценку более глубокую и богатую, чем вот эта черно/белая муть
Этих вот гореэкспертов типа Чердака и Журавеля или недофутболистов типа Генича лучше вообще не слушать, кровь из ушей, а эго размером с гору Джомолунгма. Вот Слуцкого я бы послушал, или того же Стаса. Они хоть и в целом в футболе разбираются, и вратарей не принижают, так как сами были ими и могут давать экспертную оценку более глубокую и богатую, чем вот эта черно/белая муть