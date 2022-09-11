Генич: «Вратари Медиалиги сильнее, чем Алексеев из „Урала“»

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сегодня, 15:38

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич раскритиковал голкипера «Урала» , который сыграл против «Торпедо».

«В Медиалиге вратари сильнее, чем сегодняшний у „Урала“. Караул. И даже отбитый пенальти его не оправдывает», – написал Генич.