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Генич: «Вратари Медиалиги сильнее, чем Алексеев из „Урала“»

сегодня, 15:38

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич раскритиковал голкипера «Урала» Никиту Алексеева, который сыграл против «Торпедо».

«В Медиалиге вратари сильнее, чем сегодняшний у „Урала“. Караул. И даже отбитый пенальти его не оправдывает», – написал Генич.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 16:15
Генич, а ты просто никто
Penokkio
Penokkio
сегодня в 16:11, ред.
Генич какое отношение имеет к вратарскому делу? У них там на Матч ТВ уже весь уровень экспертности по отношению к вратарям выглядит так: если вратарь отбил мяч - "нападающий неумело пробил и попал во вратаря", если не отбил - "вратарь дырка"

Этих вот гореэкспертов типа Чердака и Журавеля или недофутболистов типа Генича лучше вообще не слушать, кровь из ушей, а эго размером с гору Джомолунгма. Вот Слуцкого я бы послушал, или того же Стаса. Они хоть и в целом в футболе разбираются, и вратарей не принижают, так как сами были ими и могут давать экспертную оценку более глубокую и богатую, чем вот эта черно/белая муть
memphis
memphis
сегодня в 16:08
Вот так тыкать в грязь 20 летнего пацана ради пиара медиалиги? Костю не зря не любят...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:04
У Кости Генич - задача болтать языком не более..
Если кто - то приплачивает, то то уже " трубить " во всю...
LOpp
LOpp
сегодня в 15:50
Вратарь не пропустил, что не так?
Или на матч тв дали установку по делу и без напоминать о медиалиге?
cc6df2kkea7h
cc6df2kkea7h
сегодня в 15:50
Это его личное мнение...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:46
Что-то много он болтает, злее становится с годами и глупее
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:44
Последнее время тов. Генич несет откровенную чушь...
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