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Широков: «Если „Спартак“ берет Мевлю, то и я смогу»

сегодня, 15:24

Роман Широков прокомментировал переход защитника Михи Мевли в «Спартак».

Ну, я еще тогда смогу, если Мевлю берут. Погребняк еще в форме. Честно говоря, не знаю, для чего это сделано. Видимо, «Спартак» на многих фронтах играет.

У Литвинова травма, но это три недели. Мартинс выбыл на более долгий срок, но его могут заменить и русские ребята. Не вижу смысла в приобретении Мевли. Не думаю, что наши ребята хуже.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:42
Да уже всем понятно, что летнюю трансферную кампанию спартак провалил. Начали чемпионат неплохо, а сейчас могут отдать васе позиции из за травм и сомнительных трансферов.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 16:41
Когда был классным игроком Рома
Недавно видел его в матче легенд
Обычный жирный мужик
Хотя б форму поддерживал, чтоб такое говорить
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 16:26, ред.
ему не в рот видимо суют)))и видимо совсем не палец))
YVG
YVG
сегодня в 16:24
Мевля достиг своего потолка, нашел себе команду своего уровня.
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
сегодня в 16:23
Банана , Бананана Мамама в 63 в@бли Широкова Романа !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:21
Широкову палец в рот не клади... не нравится ему это.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 16:10
А что , тафгаи нам не помешают . Казарцеву или Иваному по морде съездить ,или там ещё кому чего ... ))))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:09
И зачем его взяли?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:59, ред.
Мне вот несколько хороших цитат сразу вспоминаются:
"Широков не уровень сборной" (с) Гусев
"Широков Рома, ты говоришь, что обостряешь - по-этому у тебя такой большой процент брака. Ты посмотри на Хави: он обостряет и у него 8% брака, а у тебя 40%" А.В. Бубнов
и на закуску "Широков Рома - дуойка" А.В. Бубнов

Ну а так что, тебя уж точно никто не возьмёт! Ты же неадекват! Можешь лежачего и ногой пнуть...(( Сиди уже и не вякай! Вечно лезешь и пиаришь себя!
Брулин
Брулин
сегодня в 15:53
Роман, нулевой ты. Провел два с половиной успешных сезона в Зените, звезду поймал, начал контракт выбивать бешеный. В итоге ушёл бесславно и искал себя по клубам. И бесславно закончил.
Futurista
Futurista
сегодня в 15:49
Не сможешь...на Мевлю у тебя денег не хватит)...
LOpp
LOpp
сегодня в 15:49
Дома сиди.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:46
Только у Романа совета не спросили...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:46
Да ты что !
Иди в Фиорентину, там всякий шлак берут !
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:45
Дал о себе знать)
dok66
dok66
сегодня в 15:35
Так смоги , если можешь . Чего воздух сотрясать . В медиалиге разве что .
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 15:32
А когда последний раз мог Шнуроков уже никто и не помнят не болельщики не даже его жена....
Munutd
Munutd
сегодня в 15:31
У Широкова видимо горит что то где то...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:29
Мемля нужен против Ростова, против Камличенко, а у армейцев и питерцев нет высоких форвардов
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:27
Ты уже списан,сиди на матч тв
Гость
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