Широков: «Если „Спартак“ берет Мевлю, то и я смогу»

Роман Широков прокомментировал переход защитника Михи Мевли в «Спартак».
Ну, я еще тогда смогу, если Мевлю берут. Погребняк еще в форме. Честно говоря, не знаю, для чего это сделано. Видимо, «Спартак» на многих фронтах играет.
У Литвинова травма, но это три недели. Мартинс выбыл на более долгий срок, но его могут заменить и русские ребята. Не вижу смысла в приобретении Мевли. Не думаю, что наши ребята хуже.
Недавно видел его в матче легенд
Обычный жирный мужик
Хотя б форму поддерживал, чтоб такое говорить
Недавно видел его в матче легенд
Обычный жирный мужик
Хотя б форму поддерживал, чтоб такое говорить
"Широков не уровень сборной" (с) Гусев
"Широков Рома, ты говоришь, что обостряешь - по-этому у тебя такой большой процент брака. Ты посмотри на Хави: он обостряет и у него 8% брака, а у тебя 40%" А.В. Бубнов
и на закуску "Широков Рома - дуойка" А.В. Бубнов
Ну а так что, тебя уж точно никто не возьмёт! Ты же неадекват! Можешь лежачего и ногой пнуть...(( Сиди уже и не вякай! Вечно лезешь и пиаришь себя!
"Широков не уровень сборной" (с) Гусев
"Широков Рома, ты говоришь, что обостряешь - по-этому у тебя такой большой процент брака. Ты посмотри на Хави: он обостряет и у него 8% брака, а у тебя 40%" А.В. Бубнов
и на закуску "Широков Рома - дуойка" А.В. Бубнов
Ну а так что, тебя уж точно никто не возьмёт! Ты же неадекват! Можешь лежачего и ногой пнуть...(( Сиди уже и не вякай! Вечно лезешь и пиаришь себя!
Иди в Фиорентину, там всякий шлак берут !
Иди в Фиорентину, там всякий шлак берут !