Широков: «Если „Спартак“ берет Мевлю, то и я смогу»

прокомментировал переход защитника в «Спартак».

Ну, я еще тогда смогу, если Мевлю берут. Погребняк еще в форме. Честно говоря, не знаю, для чего это сделано. Видимо, «Спартак» на многих фронтах играет.

У Литвинова травма, но это три недели. Мартинс выбыл на более долгий срок, но его могут заменить и русские ребята. Не вижу смысла в приобретении Мевли. Не думаю, что наши ребята хуже.