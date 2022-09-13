Клопп: «Не хочу раскрывать перед „Аяксом“ свои карты»

Главный тренер «Ливерпуля» порассуждал о предстоящем матче против «Аякса».

Не хочу раскрывать перед «Аяксом» свои карты. Нам не надо гнаться за громкими заголовками перед игрой. Надо, чтобы они были красивыми на основании того, как мы сыграем. Пока же в этом сезоне мы играем не слишком стабильно.