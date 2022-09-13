Клопп: «Не хочу раскрывать перед „Аяксом“ свои карты»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о предстоящем матче против «Аякса».
Не хочу раскрывать перед «Аяксом» свои карты. Нам не надо гнаться за громкими заголовками перед игрой. Надо, чтобы они были красивыми на основании того, как мы сыграем. Пока же в этом сезоне мы играем не слишком стабильно.
После проигранного матча Наполи,
Ливерпулю у себя дома нужна только победа
Чтобы рассчитывать на выход в плей-офф
Даже ничья будет сродни поражения
Поэтому Ливерпуль с первых минут ринется вперёд
Такая игра на встречных курсах на руку Аяксу
Будет много голов и думаю голландцы как минимум не проиграют
Буду болеть за них
После проигранного матча Наполи,
Ливерпулю у себя дома нужна только победа
Чтобы рассчитывать на выход в плей-офф
Даже ничья будет сродни поражения
Поэтому Ливерпуль с первых минут ринется вперёд
Такая игра на встречных курсах на руку Аяксу
Будет много голов и думаю голландцы как минимум не проиграют
Буду болеть за них