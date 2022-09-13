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Клопп: «Не хочу раскрывать перед „Аяксом“ свои карты»

сегодня, 15:26
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс22:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о предстоящем матче против «Аякса».

Не хочу раскрывать перед «Аяксом» свои карты. Нам не надо гнаться за громкими заголовками перед игрой. Надо, чтобы они были красивыми на основании того, как мы сыграем. Пока же в этом сезоне мы играем не слишком стабильно.

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Все комментарии
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 16:39
А перед Наполи как будто раскрыл.
Elliada
Elliada
сегодня в 16:34
Какие карты? Всем известно, что Клопп всё делает одно и тоже. Состав любой сможет угадать. Стратегия тоже одинаковая. Навесы вперед и надежда на индивидуальные качества футболистов
Бoрат
Бoрат
сегодня в 16:05
Тут все очевидно
После проигранного матча Наполи,
Ливерпулю у себя дома нужна только победа
Чтобы рассчитывать на выход в плей-офф
Даже ничья будет сродни поражения
Поэтому Ливерпуль с первых минут ринется вперёд
Такая игра на встречных курсах на руку Аяксу
Будет много голов и думаю голландцы как минимум не проиграют
Буду болеть за них
6uhjs2ztvuxs
6uhjs2ztvuxs
сегодня в 15:40
Это правильно
Гость
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