Тринкан: «„Тоттенхэм“ — сильный клуб»

Форвард «Спортинга» Франсишку Тринкан готовится к поединку против «Тоттенхэма».
«Тоттенхэм» — сильный клуб, мы это понимаем. Мы в курсе его сильных и слабых сторон. Понимаем, что соперник, вероятно, отдаст нам мяч, но нам надо быть готовыми к тому, что делать, когда он окажется у гостей.
Это сделано больше для удобства составления фентези-команды, на момент проведения турниров сборных.
Это сделано больше для удобства составления фентези-команды, на момент проведения турниров сборных.
Но еще один вопрос. Например, в фэнтези-команде есть Иммобиле (Лацио). Он перенесется автоматически в сборную Италии, или его надо продать и купить заново, использую трансфер.
Но еще один вопрос. Например, в фэнтези-команде есть Иммобиле (Лацио). Он перенесется автоматически в сборную Италии, или его надо продать и купить заново, использую трансфер.
Чемпионаты и турниры, которые учитываются в фентези:
РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1
Евро, ЧМ, Лига Наций
Чемпионаты и турниры, которые учитываются в фентези:
РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1
Евро, ЧМ, Лига Наций