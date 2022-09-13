Тринкан: «„Тоттенхэм“ — сильный клуб»

Форвард «Спортинга» готовится к поединку против «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» — сильный клуб, мы это понимаем. Мы в курсе его сильных и слабых сторон. Понимаем, что соперник, вероятно, отдаст нам мяч, но нам надо быть готовыми к тому, что делать, когда он окажется у гостей.