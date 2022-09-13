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Тринкан: «„Тоттенхэм“ — сильный клуб»

сегодня, 14:15
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм19:45 Не начался

Форвард «Спортинга» Франсишку Тринкан готовится к поединку против «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» — сильный клуб, мы это понимаем. Мы в курсе его сильных и слабых сторон. Понимаем, что соперник, вероятно, отдаст нам мяч, но нам надо быть готовыми к тому, что делать, когда он окажется у гостей.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 14:48
Все понятно, спасибо!
alexgurzan
alexgurzan ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 14:47
Без разницы из команды или из сборной выбран игрок, это никак не повлияет на результат. Совершенно не обязательно тратить на это трансферные очки.
Это сделано больше для удобства составления фентези-команды, на момент проведения турниров сборных.
Andrei Galash
Andrei Galash ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 14:43
Понял, спасибо.
Но еще один вопрос. Например, в фэнтези-команде есть Иммобиле (Лацио). Он перенесется автоматически в сборную Италии, или его надо продать и купить заново, использую трансфер.
alexgurzan
alexgurzan ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 14:32
Отдельного не будет.
Чемпионаты и турниры, которые учитываются в фентези:
РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1
Евро, ЧМ, Лига Наций
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 14:23
Подскажите пожалуйста. Для матчей Лиги Наций будет отдельный фэнтези-турнир, или продолжается текущий с матчами Чемпионатов?
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