Два клуба из Саудовской Аравии хотят подписать Роналду

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сегодня, 00:07

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

В подписании португальца заинтересованы «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Оба клуба могут попробовать подписать Роналду в январе или следующим летом.

Команды из Саудовской Аравии готовы сделать Криштиану хорошее предложение по контракту.