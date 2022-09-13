Два клуба из Саудовской Аравии хотят подписать Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
В подписании португальца заинтересованы «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Оба клуба могут попробовать подписать Роналду в январе или следующим летом.
Команды из Саудовской Аравии готовы сделать Криштиану хорошее предложение по контракту.
Кстати у саудитов была попытка купить Роналду за 300 млн евро: 250 млн – зарплата Криштиану, 30 млн – выплаты «МЮ» (TVI)
Кстати у саудитов была попытка купить Роналду за 300 млн евро: 250 млн – зарплата Криштиану, 30 млн – выплаты «МЮ» (TVI)