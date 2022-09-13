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Два клуба из Саудовской Аравии хотят подписать Роналду

сегодня, 00:07

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

В подписании португальца заинтересованы «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Оба клуба могут попробовать подписать Роналду в январе или следующим летом.

Команды из Саудовской Аравии готовы сделать Криштиану хорошее предложение по контракту.

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Все комментарии
karnager
karnager
сегодня в 00:57
Купят, и там он создаст турик Ronaldo Cup, аналог ЛЧ для местных) Где каждый розыгрыш будет отгружать по 30 мячей, а кэфф будет как из топ-5 лиг
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:44
Жаль.
David Young
David Young
сегодня в 00:39
Вполне может отлично там устроиться.
протон
протон
сегодня в 00:11
Если купят вместе с Лигой чемпионов, то Роналду перейдет без проблем.
Кстати у саудитов была попытка купить Роналду за 300 млн евро: 250 млн – зарплата Криштиану, 30 млн – выплаты «МЮ» (TVI)
амурец
амурец
сегодня в 00:11
Наверное уже пора поиграть там
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:10
А их возьмут в европейскую Лигу чемпионов?
Гость
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