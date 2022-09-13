«Байер» одолел «Атлетико»

«Байер» обыграл «Атлетико» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).
Роберт Андрих на 84-й минуте вывел «аспириновых» вперед, а на 87-й Мусса Диаби удвоил преимущество хозяев.
После матча «Байер» занимает 2-е место в группе B (3 очка), «Атлетико» идет на 3-й позиции (3 очка).
Атака отсутствовала как класс: Феликс-ноль, Мората - минус 1, но это, в общем-то не такая уж и новость.
Короче, с Реалом будет очень больно, если к выходным из лазарета не выпишут Хименеса, Савича и Регилона.
Не ну, Симеоне уже пересидел, в этой команде, стагнация видна не вооруженным глазом! Атлетико с таким составом, и в такое убогое зрелище играет, Симеоне пора увольнять, 40 млн, личка у тренера, непонятно за что! Это ужас просто, во что сейчас играет Атлетико!
Атака отсутствовала как класс: Феликс-ноль, Мората - минус 1, но это, в общем-то не такая уж и новость.
Короче, с Реалом будет очень больно, если к выходным из лазарета не выпишут Хименеса, Савича и Регилона.
Не ну, Симеоне уже пересидел, в этой команде, стагнация видна не вооруженным глазом! Атлетико с таким составом, и в такое убогое зрелище играет, Симеоне пора увольнять, 40 млн, личка у тренера, непонятно за что! Это ужас просто, во что сейчас играет Атлетико!