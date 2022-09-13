«Байер» одолел «Атлетико»

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вчера, 23:59

«Байер» обыграл «Атлетико» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Роберт Андрих на 84-й минуте вывел «аспириновых» вперед, а на 87-й Мусса Диаби удвоил преимущество хозяев.

После матча «Байер» занимает 2-е место в группе B (3 очка), «Атлетико» идет на 3-й позиции (3 очка).