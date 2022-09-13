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«Байер» одолел «Атлетико»

вчера, 23:59
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Байер» обыграл «Атлетико» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Роберт Андрих на 84-й минуте вывел «аспириновых» вперед, а на 87-й Мусса Диаби удвоил преимущество хозяев.

После матча «Байер» занимает 2-е место в группе B (3 очка), «Атлетико» идет на 3-й позиции (3 очка).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:20
как и ожидалось, центр обороны наруинил по полной, хотя 0-4 было бы справедливее
Атака отсутствовала как класс: Феликс-ноль, Мората - минус 1, но это, в общем-то не такая уж и новость.
Короче, с Реалом будет очень больно, если к выходным из лазарета не выпишут Хименеса, Савича и Регилона.

Не ну, Симеоне уже пересидел, в этой команде, стагнация видна не вооруженным глазом! Атлетико с таким составом, и в такое убогое зрелище играет, Симеоне пора увольнять, 40 млн, личка у тренера, непонятно за что! Это ужас просто, во что сейчас играет Атлетико!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:18
Симионе в чистую проиграл этот матч.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:04
Наконец то Байер начал просыпаться!
Cayman
Cayman
сегодня в 00:03
не удевительно, все же 17-ая команда бундеслиги, а не какой там дворовой фарм лол лиге
Гость
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