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«Спортинг» обыграл «Тоттенхэм», дважды забив в самом конце матча

сегодня, 21:40
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)2 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» одолел «Тоттенхэм» (2:0).

Первый гол в матче на 90-й минуте открыл Паулиньо, а окончательный счет установил Артур на 90+3-й.

После матча клуб из Лиссабона лидирует в квартете D (6 очков), лондонцы идут на 2-м месте (3 очка).

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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 22:44
Спортингу удачи.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 22:28
А что вы от Тоттенхэма ожидали? Победы в ЛЧ? Вообще будет забавно, если один из сильнейших нападающих современности, по мнению некоторых любителей футбола, так и останется в истории без трофеев. Кто бы английский клуб не тренировал, они всё равно в наибольшей степени соответствуют слову "стабильность". Прямо русский дух в самом сердце Великобритании :)

Спортинг молодцы, думаю, этот сезон явно для Роналду было бы лучше провести именно в родном клубе, а не в МЮ. Но португалец падок на имена и не подвержен ностальгическому патриотизму, поэтому вдвойне будет кусать локти. Хотелось бы пожелать португальскому клубу поиграть по весне в плей-офф ЛЧ, порадовать Криштиану голами и победами.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:21
Спортинг с Победой !
David Young
David Young
сегодня в 22:17
Рад за лиссабонский Спортинг, это очень серьёзный шаг навстречу выходу из группы. Надеюсь что Спортинг Лиссабон займёт первое место в группе по итогам группового этапа.
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
сегодня в 22:14
неожиданно но приятно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:08, ред.
Наши пернатые соседи не сдюжили, но хотя бы в ЛЧ играют) Если бы не эпидемия травм у "Арсенала" в конце сезона, играли бы в ЛЕ и выигрывали))
Бoрат
Бoрат ответ volga.kot (раскрыть)
сегодня в 21:46
Спортинг - Тоттенхэм угадал счёт 2:0
Виктория - Интер угадал результат и разницу (думал 1:3 , а сыграли 0:2)

Так что вполне предсказуемо
Посмотрим , как более поздние матчи
Zak11
Zak11
сегодня в 21:45
Конте привил Тоттенхэму поистине убогий футбол.
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 21:45
Лицо Роналду представили? :)
Кылыч Турдумамбетов
Кылыч Турдумамбетов ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
сегодня в 21:45
Эти редиски, с амбициями топ клуба, прилетели в Португалию ничейку катать. Мертвый матч, мертвый ТТХ.
Кылыч Турдумамбетов
Кылыч Турдумамбетов
сегодня в 21:43
Л*шары! Умудряются в такой группе терять очки. О каких титулах может идти речь?
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 21:43
Как же так, Тоттенхэм
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