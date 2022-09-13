«Спортинг» обыграл «Тоттенхэм», дважды забив в самом конце матча

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сегодня, 21:40

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» одолел «Тоттенхэм» (2:0).

Первый гол в матче на 90-й минуте открыл Паулиньо, а окончательный счет установил Артур на 90+3-й.

После матча клуб из Лиссабона лидирует в квартете D (6 очков), лондонцы идут на 2-м месте (3 очка).