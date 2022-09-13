«Спортинг» обыграл «Тоттенхэм», дважды забив в самом конце матча

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» одолел «Тоттенхэм» (2:0).
Первый гол в матче на 90-й минуте открыл Паулиньо, а окончательный счет установил Артур на 90+3-й.
После матча клуб из Лиссабона лидирует в квартете D (6 очков), лондонцы идут на 2-м месте (3 очка).
Спортинг молодцы, думаю, этот сезон явно для Роналду было бы лучше провести именно в родном клубе, а не в МЮ. Но португалец падок на имена и не подвержен ностальгическому патриотизму, поэтому вдвойне будет кусать локти. Хотелось бы пожелать португальскому клубу поиграть по весне в плей-офф ЛЧ, порадовать Криштиану голами и победами.
Спортинг молодцы, думаю, этот сезон явно для Роналду было бы лучше провести именно в родном клубе, а не в МЮ. Но португалец падок на имена и не подвержен ностальгическому патриотизму, поэтому вдвойне будет кусать локти. Хотелось бы пожелать португальскому клубу поиграть по весне в плей-офф ЛЧ, порадовать Криштиану голами и победами.