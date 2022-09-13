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«Брюгге» разгромил «Порту» и лидирует в своей группе Лиги чемпионов

вчера, 23:58
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту0 : 4Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

«Брюгге» разгромил «Порту» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).

Ферран Хутгла на 15-й минуте реализовал пенальти. Камаль Сова на 47-й удвоил преимущество команды, продолжил разгром оппонента Андреас Ольсен на 52-й минуте, а окончательный счет на 89-й установил Антонио Нуса.

После матча «Брюгге» лидирует в группе B (6 очков), «Порту» замыкает таблицу (0 очков).

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:34
Можно было предположить минимальную победу Брюгге, но точно не такую
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:26
Молодцы однако
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:23
Совсем неожиданно!!!
1734628 24
1734628 24 ответ Бoрат (раскрыть)
сегодня в 00:22
Ты это про Зенит? Так Зенит пробил не одно дно в еврокубках, ему далеко до тех же Байера и Порту, особенно Порту. И с каждым годом российские клубы все дальше и дальше... Про Семака как тренера повторятбся не буду.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:03
Если бы Брюгге обыграл любой наш клуб, да ещё и с таким крупным счётом, то все бы ныли, что позор и все такое

Но про Байер и Порту почему то не говорят, что они дно и гaвно
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:01
Вот это фокус!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:59
Это какая-то комедия.
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