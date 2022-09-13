«Брюгге» разгромил «Порту» и лидирует в своей группе Лиги чемпионов

«Брюгге» разгромил «Порту» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).
Ферран Хутгла на 15-й минуте реализовал пенальти. Камаль Сова на 47-й удвоил преимущество команды, продолжил разгром оппонента Андреас Ольсен на 52-й минуте, а окончательный счет на 89-й установил Антонио Нуса.
После матча «Брюгге» лидирует в группе B (6 очков), «Порту» замыкает таблицу (0 очков).
Но про Байер и Порту почему то не говорят, что они дно и гaвно
Но про Байер и Порту почему то не говорят, что они дно и гaвно