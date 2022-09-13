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«Бавария» обыграла «Барселону»

вчера, 23:52
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Бавария» обыграла «Барселону» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Люка Эрнандес на 50-й минуте открыл счет, окончательный счет установил Лерой Сане на 54-й.

После матча «Бавария» лидирует в группе С (6 очков), «Барселона» расположилась на 2-й позиции, в ее активе 3 очка.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 00:49
Самый блеклый и беззубый у ваших сегодня был ..., да, да (!) - Мане!
salleeh
salleeh ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:46, ред.
Сане самый переоцененный футболист в Баварии… Столько привозов и потерь мечей у него, реально раздражает своей игрой…
Agamaga........
Agamaga........ ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 00:41
Как и Педри, просто не хотели сегодня забить.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:40
Абсолютно два разных тайма, то ли физики не хватает игрокам, то ли уверенности.
Дай Баварии те моменты, что были у Барсы, они бы в первом тайме уничтожили 5:0, но им хватило и пару моментов.
Бавария особо тоже не айс, её спокойно обыграет, МС, Реал, ПСЖ.
Ironigor
Ironigor ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 00:33
С трясущими ногами крутились возле штрафной и ничего не смогли сделать, даже точную передачу в завершающей стадии не смогли сделать. Мою ставку ещё на ..й послали . Думал хоть сегодня выиграют эту Баварию , которая ничего хорошего не показывала во внутреннем чемпионате.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:26
Видно, что не смотрел, иначе не говорил бы, что у Барселоны вообще не было ни одного момента..
112910415
112910415
сегодня в 00:26
Отличная, боевая игра
Ironigor
Ironigor ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 00:25
На восточной трибуне .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Таганский (раскрыть)
сегодня в 00:21, ред.
Кунде, если присмотреться, неплох, я бы даже сказал хорош. Пасует, защищается, позицию выбирает очень даже. Но Френки Йонгович, да... - это вообще нечто...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Bobon (раскрыть)
сегодня в 00:20
Весь матч об этом думал)
Ментально команда слаба.. над этим бы поработать.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:19
Ты точно матч смотрел?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:14
«Бавария» обыграла «Барселону».
А ведь столько было ожиданий от этого матча.
Немецкая машина переехала Барсу не почувствовав даже никакого сопротивления. Наполи , а теперь ещё и Барса . Бавария во внутреннем чемпионате не очень впечетляет, но в групповом этапе лиги чемпионов чувствует себя более чем явным фаворитом. Один Упакаменао убрал весь атакующий потенциал Барселоны с поля боя , не дав им ни одного шанса на взятие ворот . И даже Левандовский, на которого делались миллионы людей свои ставки на его гол в этом матче в ворота его бывшей команды, так и не состоялся. И даже небыло у него ни единого шанса на это . Красивая и уверенная победа немецкой машины, без особого напряжения . Такова реальность. Хави так и не смог ничего противопоставить этой Баварии, даже замены никак не изминили ход игры. С Победой Баварию . Всем Добра !
Tex
Tex ответ Таганский (раскрыть)
сегодня в 00:13
сверхъестественного ничего нет, но они точно получше Кулибали и Лофтус-Чика
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:13
Игра была равная но духа у Барсы не было.8+2 уже 10,не ожидал,думал будут умирать на поле,но игроки другие а бывшие уже померли.Не выделяется никто,как будто все середняки.Дембеле если прибавит станет лидероа в команде.
salleeh
salleeh
сегодня в 00:12
Бавария сыграла очень плохо, но и этого хватило чтобы пройти Барселону. Ну а то что Левандовски не забил, мне кажется он и не очень то и хотел этого. Всё таки что-то осталось человеческое в нём…
Bobon
Bobon
сегодня в 00:11
Что можно сказать по такой игре. Дело не в игре, дело в психологии. Барселона просто панически боится Баварию. Поэтому и не забивают из убойных моментов. Вот и все. По игре были уж точно не хуже. Но, результат на табло.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Павел Якунин (раскрыть)
сегодня в 00:10
На бумаге, конечно Барселона.. а на поле посмотрим)
С итальянцами Барселоне нужны 4 очка, чтобы себя обезопасить
Павел Якунин
Павел Якунин ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 00:08
Кто фаворит в борьбе за вторую строчку в группе: Барселона или Интер?
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:08
Чави для начала нужно выиграть ЛЕ... Потом может он опять станет Хави... Скучно им без Месси...
RoArt
RoArt
сегодня в 00:08
Наконец я посмотрел на этого великого и ужасного Педри, наследника Хавиньесты, держателя гномьей ложки и тд и тп. Оказалось это какое-то посмешище кривоногое, похоже Лапорте потребуются еще рычаги, чтобы проигрывать Баварии хотя бы 0:1.
амурец
амурец
сегодня в 00:08
Ну что же результат вполне ожидаемый, счёт по игре, Левандовски получается пока только для Виктории, с Баварией себя не показал, а вот Сане адаптируется
Johnes
Johnes
сегодня в 00:07
А юнец, нацепивший номер 10 - сразу стал Месси?! Ну, так соответствуй, хоть отдаленно!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:07
Хави сам себя переиграл.
Какой смысл было ломать собственную полузащиту после первого тайма, если всё у команды там получалось ? Немцы за первые 45 минут , за исключением удара Забитцера, нихрена не создали. Дембель с Рафиньей набегались..., ну поменяй ты их после перерыва и продолжай давить! Так нет же..., вышел нелетучий голландец в пару с не имеющим практику в Барсе Кессье... и вообще стало "весело"...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:07, ред.
В отдельных случаях Барселона сыграла безобразно и тут же пропустили, а так, не могу сказать, что играли плохо. Конечно моментов было мало в игре, немцы своими воспользовались лучше, поэтому выиграли. Поздравляю болельщиков Баварии с победой.
Нужно забыть этот матч и готовиться к Интеру) с ними нельзя ошибаться, а то второй год подряд могут остаться без плей-офф, а это уже будет катастрофа. Удачи Барселоне!)
Таганский
Таганский
сегодня в 00:02
В 1 тайме Барса играла получше Баварии, но реализация - ноль, Лёва будто боялся забивать бывшему клубу.. Короче, Барса виновата в поражении сама..
И немного о Челси..)) Вот уже несколько игр видел с участием де Йонга и Кунде, и так и не могу понять - для чего Челси так хотел видеть этих игроков у себя?? Ничего сверхъестественного в их игре я лично не увидел..
Capral
Capral
вчера в 23:59
Судья гад, чистейший пенальти не назначил в ворота Баварии в конце 1го тайма. Но вобщем- счет по игре.
Иван Пойлов
Иван Пойлов
вчера в 23:58
Чтобы ваши Габи, Педри особенно провалились и поляка этого с собой заберите. Игрули х.... вы
Elliada
Elliada
вчера в 23:57
Если поляка покупали, чтобы он забивал Кадису, то это удачный трансфер
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:57
Разочарование
barsazur
barsazur
вчера в 23:54
2 пенальти сука КАРЛ 2 пенальти!!!!
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