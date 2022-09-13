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вчера, 23:52

«Бавария» обыграла «Барселону» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Люка Эрнандес на 50-й минуте открыл счет, окончательный счет установил Лерой Сане на 54-й.

После матча «Бавария» лидирует в группе С (6 очков), «Барселона» расположилась на 2-й позиции, в ее активе 3 очка.