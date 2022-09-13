«Бавария» обыграла «Барселону» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).
Люка Эрнандес на 50-й минуте открыл счет, окончательный счет установил Лерой Сане на 54-й.
После матча «Бавария» лидирует в группе С (6 очков), «Барселона» расположилась на 2-й позиции, в ее активе 3 очка.
И немного о Челси..)) Вот уже несколько игр видел с участием де Йонга и Кунде, и так и не могу понять - для чего Челси так хотел видеть этих игроков у себя?? Ничего сверхъестественного в их игре я лично не увидел..
И немного о Челси..)) Вот уже несколько игр видел с участием де Йонга и Кунде, и так и не могу понять - для чего Челси так хотел видеть этих игроков у себя?? Ничего сверхъестественного в их игре я лично не увидел..
Нужно забыть этот матч и готовиться к Интеру) с ними нельзя ошибаться, а то второй год подряд могут остаться без плей-офф, а это уже будет катастрофа. Удачи Барселоне!)
Нужно забыть этот матч и готовиться к Интеру) с ними нельзя ошибаться, а то второй год подряд могут остаться без плей-офф, а это уже будет катастрофа. Удачи Барселоне!)
Какой смысл было ломать собственную полузащиту после первого тайма, если всё у команды там получалось ? Немцы за первые 45 минут , за исключением удара Забитцера, нихрена не создали. Дембель с Рафиньей набегались..., ну поменяй ты их после перерыва и продолжай давить! Так нет же..., вышел нелетучий голландец в пару с не имеющим практику в Барсе Кессье... и вообще стало "весело"...
Какой смысл было ломать собственную полузащиту после первого тайма, если всё у команды там получалось ? Немцы за первые 45 минут , за исключением удара Забитцера, нихрена не создали. Дембель с Рафиньей набегались..., ну поменяй ты их после перерыва и продолжай давить! Так нет же..., вышел нелетучий голландец в пару с не имеющим практику в Барсе Кессье... и вообще стало "весело"...